McLaren 750S, l’auto del 60esimo anniversario al MiMo 2023

Il celebre costruttore britannico approfitterà del Milano Monza Motor Show per celebrare il suo 60esimo compleanno, portando la sua line-up completa e la nuova McLaren 750S in anteprima nazionale, lanciata proprio per questo importante anniversario.

Oltre alla 750S, saranno presenti anche la Senna, concepita per la pista ma omologata per strada e tra le “modelle” sfilanti alla Premiere Parade; e la Artura, presente in pista e per i test drive con i potenziali clienti che potranno provare l’ibrida V6. Ancora, la Speedtail, esposta per la prima volta in Italia, e due modelli Longtail.

McLaren 750S, la più leggera e potente

Recentemente presentata, la McLaren 750S fa il suo debutto anche in Italia in una vetrina d’eccezione come quella del MiMo, dove sarà presente in entrambe le sue versioni, la coupé e la spider.

La 750S, che sostituisce la 720S, è la McLaren di serie più leggera e potente di sempre, una supercar per i puristi della guida progettata con grande attenzione alla riduzione del peso, per fornire ancora più agilità e velocità rispetto al modello di cui prende il posto.

Questo ha portato a un’estetica ancora più ricercata che in passato, con forme minimaliste e moderne, ma sempre riconoscibili come McLaren, e ad interni di grande pregio, focalizzati sul driver e con una tecnologia innovativa, ma “timida”: niente enormi display touch al centro, ma un cluster digitale opaco con grafica chiara e intuitiva, unita a un ambiente raffinato sempre con risorse volte alla riduzione della massa.

All’attenzione allo sviluppo si unisce anche il motore, il V8 da 750 CV, 30 in più rispetto alla 720 S, con 800 N/m di coppia massima abbinato a un cambio sequenziale a 7 rapporti e uno 0-100 in 2,8 secondi.

Gli altri modelli al MiMo

Oltre alla 750S, McLaren porterà tutta la sua gamma, con due modelli parte delle sfilate in pista a Monza. Il 16 giugno la McLaren Senna parteciperà alla Premiere Parade, mentre la Artura, prima ibrida V6 del marchio, sarà parte della Journalist Parade, e potrà anche essere provata in pista per tutto il fine settimana.

Inoltre, potrà essere ammirata dal vivo per la prima volta la McLaren Speedtail, Hyper-GT ibrida con configurazione a 3 posti e modello più veloce del marchio, visto che tocca una velocità massima di 403 km/h.

Infine, due modelli LT: la 675LT prima McLaren a portare il nome Longtail; e la 765LT, modello LT più potente e avanzato di sempre. Due modelli in serie limitata, che si ispirano alla F1 GTR Longtail, con stile aerodinamicamente ottimizzato e tecnologie innovative.

