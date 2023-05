Vuole una McLaren Senna GTR in casa e la fa trasportare al 57° piano

Da non credere ai propri occhi: una McLaren Senna GTR, uno dei gioielli automobilistici più rari al mondo, ha trovato una nuova dimora in cima a un esclusivo appartamento australiano dal valore di 26,3 milioni di dollari.

Questa supercar, dotata di un motore V8 biturbo da 4.0 litri che sprigiona una potenza di 814 CV, è stata creata con un unico scopo: dominare le corse. Tuttavia, il destino ha voluto che la Senna GTR si trasformasse in un’opera d’arte, diventando un costosissimo oggetto di arredamento di un sontuoso salotto.

Un colpo d’occhio unico

La maestosa McLaren Senna GTR, con il suo prezzo di un milione di dollari da nuova, ha attirato l’attenzione di un facoltoso acquirente, Adrian Portelli, investitore immobiliare e fondatore del rinomato LMCT+ rewards club. La sua passione per le automobili fuori dal comune lo ha spinto a compiere un gesto decisamente spettacolare.

Portelli ha deciso di far trasportare la McLaren Senna GTR fino al 57º piano, ovvero nel suo nuovo attico in complesso residenziale di lusso a Melbourne, Australia. Grazie all’abile lavoro di un attento team di otto persone, la vettura è stata trasportata e posizionata con cura all’interno dell’appartamento ancora vuoto e in fase di completamento.

Mentre alcuni potrebbero aggrottare un po’ la fronte davanti a questa insolita dimora per una vettura così prestigiosa, bisogna ammettere che questa McLaren Senna GTR è ora vera e propria opera d’arte su quattro ruote, da ammirare in contemplazione. La sua presenza nel salotto di un appartamento di lusso sottolinea l’unicità e l’eccellenza di questa creazione automobilistica. È un simbolo di stile, potenza e raffinatezza che cattura l’immaginazione di chiunque abbia il privilegio di osservarla.

Tornerà in pista?

Si, c’è una nota di triste in questa storia. Nonostante la bellezza e la potenza della McLaren Senna GTR, questo esemplare potrebbe non tornare mai più a sfrecciare in pista. Portelli ha rivelato che, a causa delle complesse sfide logistiche che comporterebbero far scendere e salire l’auto per ben 57 piani di appartamenti di lusso, la GTR potrebbe rimanere intrappolata per sempre, come un’opera d’arte destinata a dominare lo spazio in cui è stata posizionata. Un destino che potrebbe sembrare inaspettato per una vettura così performante, ma che allo stesso tempo aggiunge un’aura di mistero e unicità all’intera esperienza.

Oppure, se preferite, questa è la destinazione perfetta per una macchina così speciale. La McLaren Senna GTR sarà ammirata e apprezzata da chiunque avrà la fortuna di varcare la soglia del lussuoso attico. E anche se non sarà più libera di correre, la sua presenza silenziosa porterà un tocco di esclusività e bellezza in un contesto lussuoso.

