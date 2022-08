La nuova McLaren Solus GT è una concept car che dagli schermi delle corse virtuali si trasforma in un’espressione estrema dell’impegno nella guida in pista, in grado di emozionare nel mondo reale. Realizzata in serie limitata a 25 (tutte le auto sono già state vendute) questa auto da pista monoposto con abitacolo chiuso è stata presentata durante la Monterey Car Week in California.

La Solus GT dà vita al futuristico concept McLaren che è apparso nel videogioco Gran Turismo Sport, realizzata attingendo a tutta l’esperienza e alle competenze di McLaren ai massimi livelli del motorsport e nello sviluppo di supercar e hypercar.

McLaren Solus GT: tutte le caratteristiche

Con un peso inferiore a 1.000 kg e prestazioni aerodinamiche che includono una deportanza superiore a 1.200 kg, la Solus GT, viene spinta da un propulsore V10 da 5,2 litri aspirato, ed è in grado di realizzare i tempi sul giro più veloci di qualsiasi altra McLaren che non sia una monoposto, offrendo un’esperienza di guida che si avvicina al coinvolgimento e alle sensazioni di guida di una vettura di Formula 1.

Il sorprendente design esterno, incredibilmente fedele alla sua ispirazione virtuale, si basa su principi aerodinamici collaudati, affinato da ulteriori ricerche aerodinamiche CFD e nella galleria del vento. L’elenco delle caratteristiche che definiscono l’esclusività del disegno è sicuramente importante, a partire dal tettuccio scorrevole sopra l’unico sedile centrale che è uno dei più caratterizzanti.

Le ruote sono avvolte da gusci aerodinamici e collegate al sistema di sospensioni ispirato alla Formula 1. Un grande splitter anteriore convoglia l’aria in un tunnel a effetto suolo prima che esca dalla vettura attraverso il diffusore. Una presa d’aria di ispirazione sportiva sopra l’abitacolo, integrata nel design della copertura del roll bar posto dietro il sedile, convoglia l’aria fredda verso il motore, producendo al contempo un suono molto coinvolgente.

L’ala posteriore fissa a due elementi è la chiave per ottenere una deportanza superiore al peso complessivo della vettura. Anche il rapporto tra deportanza e resistenza aerodinamica è stato ottimizzato, favorendo le prestazioni in rettilineo e migliorando le capacità in curva.

L’esperienza della Solus GT inizia ancor prima di avviare il motore, con il pilota che apre il caratteristico tettuccio dell’abitacolo che scorre in avanti attraverso un arco poco profondo per consentire l’accesso. La posizione del sedile è fissa, ed i 25 proprietari di Solus GT potranno personalizzare il proprio sedile come avviene nel motorsport, con la pedaliera regolabile come in un’auto da corsa, anche se con la comodità di un sistema remoto azionabile dal posto di guida.

Il volante si ispira alla Formula 1, con il display del cruscotto e i comandi essenziali integrati per adattarsi agli stretti confini di una monoposto. Al di là del volante si apre una vista attraverso la “bolla” di vetro, con protezione integrata dell’abitacolo in stile halo, su cui è montato un display retrovisore alimentato da una telecamera grandangolare posizionata all’interno del roll bar. La visuale a 180 gradi perfettamente simmetrica fornita dalla posizione di guida centrale è ulteriormente agevolata dai pod delle ruote nell’aiutare il pilota ad inserire l’auto nelle traiettorie su una pista.

Per aumentare ulteriormente l’emozione della guida della Solus GT, McLaren offre oltre al sedile di guida modellato sulla forma del corpo del guidatore, una tuta da corsa omologata FIA, un casco e un dispositivo HANSsu misura per ogni proprietario e inserti auricolari abilitati alla radio. Sarà inoltre disponibile un programma completo di coaching per aiutare i clienti a sfruttare appieno il potenziale della loro nuova hypercar da pista.

Il motore

La Solus GT è alimentata da un esclusivo V10 da 5,2 litri, costruito con componenti lavorati a basso volume, capace di raggiungere un regime di rotazione di oltre 10.000 giri/minuto e offre prestazioni estreme e un coinvolgimento entusiasmante del conducente. La reattività del propulsore è esaltata dall’uso di barrel-driven throttles per ciascun cilindro, un sistema adatto solo per le applicazioni in pista, ed è interamente azionato da ingranaggi, senza catene o cinghie per l’albero a camme o i sistemi ausiliari.

Oltre a disporre di una potenza e di una coppia entusiasmante, rispettivamente di 840 CV e 650 Nm, il motore è stato scelto anche per le sue qualità strutturali: per la prima volta in una vettura di serie McLaren, il motore è parte integrante del telaio. Questo approccio progettuale, che è una pratica convenzionale nella costruzione delle vetture da corsa, ottimizza la riduzione del peso, eliminando la necessità di strutture o sotto telai aggiuntivi dietro la monoscocca in fibra di carbonio.

Il cambio sequenziale a sette rapporti di derivazione racing, caratterizzato da una fusione e da un involucro su misura è realizzato in alluminio con pannelli in magnesio, montato sul retro del motore con la sospensione posteriore fissata all’involucro del cambio.

Il sistema di sospensioni incorpora doppi bracci oscillanti con smorzamento e barra di torsione interna, azionati tramite tiranti all’anteriore e tiranti al posteriore. All’interno dei caratteristici passaruota si trovano cerchi in alluminio forgiato da 18 pollici con dadi di bloccaggio centrali, rivestiti con pneumatici specifici per i prototipi Le Mans, disponibili in mescola slick e da bagnato. La frenata è affidata a pinze monoblocco a 6 pistoncini in alluminio lavorato e a dischi e pastiglie in carbonio.

I parametri di prestazione tradizionali non sono così rilevanti per un’auto da pista, ma con un tempo target di 2,5 secondi per l’accelerazione da 0 a 100 km/h e una velocità massima di oltre 200 miglia orarie, la McLaren Solus GT ha tutte le credenziali prestazionali necessarie per una vettura che scenda in pista.

La McLaren Solus GT è attualmente nella fase di collaudo in pista. La prima delle 25 vetture saranno consegnate nel 2023.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.