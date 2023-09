Ecco come rubano i catalizzatori delle auto in meno di tre minuti: il video che inchioda i ladri

Il fenomeno del furto dei catalizzatori da parte delle auto ibride continua ad essere una piaga, come dimostrato in un video recentemente girato nel Regno Unito. Le immagini mostrano due prsone che compiono un furto di catalizzatore da una Toyota Prius, in piena luce del giorno, mentre l’auto era parcheggiata in una strada residenziale.

Nel video, si può vedere un individuo sdraiato sotto l’auto, mentre l’altro sta guardando intorno. Il ladro sotto l’auto, sollevata con un martinetto professionale, sta rapidamente smontando il catalizzatore, mentre il complice fa da palo. I due agiscono indisturbati ed in pochi secondi caricano sulla propria auto il catalizzatore e scappano.

Il furto di catalizzatori dalle auto è diventato un vero e proprio problema in tutto il mondo. I ladri prendono di mira i veicoli ibridi o a benzina, poiché i catalizzatori contengono metalli preziosi come platino, palladio e rodio, che possono essere facilmente rivenduti sul mercato nero.

Questo genere di furti può causare danni considerevoli all’auto, con costi di riparazione elevati per i proprietari. In alcuni casi è necessario sostituire l’intero sistema di scarico, causando ancora più costi e disagi.

Dal canto loro, gli automobilisti possono prendere alcune precauzioni per proteggere il loro veicolo, come parcheggiare in luoghi ben illuminati e sorvegliati, installare sistemi di allarme e sicurezza, e cercare di parcheggiare vicino ad altri veicoli. Installare un GPS tracker che si attiva al minimo spostamento della vettura, è sicuramente interessante per accorgersi immediatamente che c’è qualcosa che non va. Qui la nostra recensione del Trackting V2, che non ha bisogno di abbonamenti.

In ogni caso, il furto di catalizzatori dalle auto è un fenomeno che richiede una maggiore attenzione da parte delle autorità e della comunità nel suo insieme, al fine di proteggere i proprietari di automobili e prevenire ulteriori danni.

