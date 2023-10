L’auto salta sul carro attrezzi e vola in aria come in Hazzard

Un incidente degno di Hazzard ha coinvolto un automobilista che è saltato su un carro attrezzi per poi volare come con la sua auto esattamente come abbiamo visto tante volte nel telefilm. Lo spettacolare incidente è avvenuto nella contea di Lowndes, in Georgia, dove la telecamera di un agente dello sceriffo ha ripreso il momento in cui un’auto ha colpito il retro di un carro attrezzi.

Tutto è iniziato quando una donna, che stava guidando la propria Nissan Altima, si è fermata con l’auto in panne. Da qui l’intervento del carro attrezzi e della polizia locale, che hanno iniziato le procedure per il recupero della Nissan. Il carro attrezzi era parcheggiato nella corsia di sinistra, con le luci di emergenza attivate, cosa non rara nelle autostrade degli Stati Uniti.

Come possiamo vedere nel video, è a questo punto che arriva un’auto a tutta velocità, che sale sul carro attrezzi, vola in aria per poi atterrare e colpire un altro veicolo. Miracolosamente l’automobilista, un 21enne, è sopravvissuto ed è stato portato al South Georgia Medical Center. Anche un agente è stato colpito dai detriti volanti, con ferite ritenute comunque non gravi.

Un bello spavento per tutte le persone coinvolte, mentre speriamo che le condizioni del 21enne siano in miglioramento. Se siete appassionati della serie tv, qui tutte le auto che abbiamo visto in Hazzard.

