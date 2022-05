Antifurto Auto GPS Trackting V2: la recensione del nuovo modello

Abbiamo provato l'antifurto auto GPS Trackting V2 smart alarm, un localizzatore made in Italy preciso e che non necessita di abbonamenti mensili o annuali.

L’antifurto auto e moto con localizzatore GPS Trackting arriva alla seconda versione con un formato più compatto. Avevamo già provato la prima versione, con risultati positivi ed è ora di mettere alla prova Trackting V2 nella nostra recensione.

Trackting V2 antifurto auto GPS: me lo consigli?

Come potrei non consigliare, l’antifurto GPS 100% italiano, Concepito e prodotto in Italia? E’ possibile usarlo, oltre che sulle automobili, anche sui furgoni, sulle moto, e su tutti i tipi di veicoli.

Come per la versione precedente c’è da dire che costa un po’ di più rispetto alla concorrenza, ma con Trackting non avrete spese aggiuntive per sim card o abbonamenti vari. Lo compri, lo installi e funzionerà per sempre. Non c’è da smanettare con impostazioni impossibili, non c’è da perdere la pazienza con sim non completamente compatibili con l’hardware. In più, Trackting ti chiama direttamente al tuo numero quando rileva un possibile furto. Significa che anche in condizioni di segnale scarso, magari non 4G, hai la possibilità di essere avvisato. E come diceva Abatantuono “scusa se è poco!”

Tieni però presente che Trackting è un antifurto che esegue il tracciamento GPS in caso di allarme. Se hai bisogno invece di un dispositivo che esegua il tracciamento costante, magari per tenere sotto controllo i figli, sul mercato ci sono altri prodotti più specifici per queste funzioni.

Cos’è Trackting GPS e come funziona

L’Antifurto Auto GPS Trackting è composto da una scatoletta di pochi centimetri da nascondere sull’automobile, e di un “Tag” wireless da utilizzare insieme al portachiavi. Le dimensioni sono più piccole rispetto alla versione precedente, e il “tag” passa da una forma a goccia ad una rotonda e più sottile.

L’antifurto entra in funzione automaticamente quando ci si allontana dall’automobile, o dalla moto. Se il veicolo viene spostato, Trackting invia l’allarme chiamando il vostro numero telefonico e tracciando in tempo reale la posizione del mezzo su una mappa, calcolandone direzione e velocità. Per la visualizzazione viene utilizzata l’App mobile per iPhone e Android.

All’interno di Trackting c’è una eSIM integrata che gestisce l’avviso di allarme ed invia i dati del GPS all’app. Questa eSIM non richiede alcun canone mensile e si connette in automatico al miglior operatore disponibile al momento sulla rete cellulare, garantendo una copertura totale in 39 Paesi d’Europa. Esistono quindi due versioni, una economica con la eSIM in grado di funzionare all’interno dei confini nazionali, ed una più completa che permette il funzionamento praticamente in tutta Europa.

La nostra prova

Le cose sono molto semplici e nella nostra recensione di Trackting vogliamo saltare i preamboli, gli unboxing inutili ed andare subito al sodo: funziona o no? Come prima cosa, abbiamo messo in carica il nostro antifurto.

Nel frattempo abbiamo scaricato l’app per Android. L’accoppiamento è stato eseguito in pochi istanti, grazie ad istruzioni in italiano chiare e precise. Abbiamo inserito il “tag” rosso nel portachiavi e siamo andati alla ricerca di un punto dove nascondere Trackting. Per dare l’idea delle dimensioni, sta nel palmo di una mano.

Alle due estremità due guide per chi volesse usare viti per fissarlo magari in posizione verticale o “sottosopra”. Bene: dove nasconderlo? Ci sono due scuole di pensiero: qualcuno dice di trovare il posto più nascosto ed improbabile, altri dicono di metterlo in bella vista, in modo che non venga preso in considerazione. Ovviamente non vi dirò mai quale delle due filosofie di pensiero ho seguito, men che meno dove l’ho posizionato. Posso solo dire che non ho usato le viti per fissarlo…

A questo punto abbiamo il nostro antifurto pronto e funzionante. Come fare a vedere come si comporta? Abbiamo simulato una classica giornata di shopping in un outlet, abbiamo separato la scatoletta dal “tag” rosso, e ci siamo messi ad osservare cosa accadeva. Il tutto in collegamento telefonico su un’altra linea, ed ovviamente in vivavoce per chi guidava.

Quindi pronti via, il nostro “complice” avvia la vettura, che si trovata nel parcheggio sotterraneo, e va verso l’uscita. Dopo una trentina di secondi ci arriva la telefonata del servizio di alert di Tracking: una voce preimpostata ci avvisa che la vettura è in movimento.

Qui c’è da controllare bene le impostazioni delle chiamate in arrivo, perché il numero usato da Trackting non è italiano. Se avete bloccato tutte le chiamate dall’estero, rischiate di perderla. Comunque, dato che il numero è sempre lo stesso, una volta individuato basta inserirlo nella “white list” del vostro telefono in modo che a prescindere dai blocchi antispam possiate sempre riceverlo.

Più o meno nello stesso momento, ovvero il tempo che serviva per uscire dal parcheggio, abbiamo visto la nostra vettura sulla mappa. Qui sotto il primo screenshot dall’app, con la nostra automobile che nell’app abbiamo voluto soprannominare Paperino 313.

Con un click è possibile contattare le forze dell’ordine, visualizzare in tempo reale sulle mappe preferite la posizione del veicolo oppure si può condividerla con i propri contatti tramite WhatsApp o social network.

Qui sopra vediamo il nostro “complice” che ha iniziato ad allontanarsi, mentre sull’app riusciamo a vedere la direzione dell’auto e la sua velocità.

Ingrandendo la mappa, riusciamo ad avere un’idea più chiara di dove si sta dirigendo. A questo punto, se la situazione fosse reale, avremmo informazioni importanti da passare alle forze dell’ordine.

Il nostro complice rimane in zona, ha improvvisamente invertito la direzione:

Ovviamente si tratta di una simulazione, la vettura sta tornando da noi.

L’auto si è fermata, ancora nel parcheggio sotterraneo, ma il GPS ha continuato a fornire la posizione. Quando ci avviciniamo al nostro complice, ecco che l’allarme si disattiva.

Conclusione: fa quello che promette

Difficilmente ci è capitato tra le mani un prodotto che, almeno per quello che abbiamo potuto notare, non presenta difetti evidenti. L’azienda dice che la batteria dura sei mesi, ma noi che abbiamo qualche fissa lo abbiamo caricato una volta al mese, senza che si sia trattato di un fastidio, ma soprattutto senza che l’antifurto fosse effettivamente scarico.

Veniamo allora a qualche questione in più. Per quelli più attenti alla privacy, possiamo dire che il codice personale dell’utente è univoco e crittografato. Dato che l’azienda è italiana deve seguire il GDPR, quindi i vostri dati non vanno a finire in qualche server in estremo oriente e chissà per quale utilizzo.

Dove è possibile acquistare Trackting?

Il metodo più semplice e rapido può essere Amazon, dove potete trovare sia la versione Europa a 249 euro sia la versione Italia a 199 euro, con spedizione gratuita Prime. Sullo store di Trackting c’è la possibilità di acquistare un tag aggiuntivo ed una piccola staffa per auto e moto.

