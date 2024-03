Le nuove Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ Berlina e Station Wagon con un perfetto bilanciamento tra potenza, efficienza e autonomia elettrica, rappresentano l’avanguardia della tecnologia ibrida plug-in.

Mercedes-AMG presenta le nuove E 53 Hybrid 4MATIC+ Berlina e Station Wagon, modelli ibridi plug-in che coniugano prestazioni eccezionali a un’impressionante efficienza energetica ed autonomia elettrica, per rispondere alle esigenze di una mobilità sostenibile senza compromessi sul piacere di guida.

La Classe E di Mercedes-AMG, da sempre sinonimo di eccellenza e innovazione, svela i modelli E 53 Hybrid che combinano l’inconfondibile piacere di guida AMG con le virtù di efficienza e sostenibilità degli ibridi plug-in. Il cuore pulsante è un motore a sei cilindri in linea da 3,0 litri accoppiato a un modulo elettrico per erogare una potenza massima di sistema di 430 kW (585 CV), con una coppia massima di 750 Nm. Questo consente accelerazioni fulminee da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e una velocità massima di 280 km/h, limitata elettronicamente. Inoltre, la modalità puramente elettrica permette di raggiungere i 140 km/h, offrendo un’autonomia elettrica che supera i 100 chilometri, ideale per gli spostamenti quotidiani.

Il motore elettrico da 120 kW, integrato nella trasmissione AMG Speedshift TCT 9G, e la batteria da 400 volt con una capacità lorda di 28,6 kWh sono al centro dell’innovazione di questi modelli. Questa combinazione non solo assicura elevate prestazioni e agilità fin dal primo istante ma garantisce anche un’autonomia elettrica ottimale per una mobilità più sostenibile. Il sistema di ricarica flessibile, con un caricatore onboard da 11 kW e la possibilità di ricarica rapida DC fino a 60 kW, rende i modelli E 53 Hybrid ancora più versatili e adatti alle esigenze attuali.

Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ eccelle anche in termini di sistemi di guida e sicurezza. La trazione integrale completamente variabile 4MATIC+ e l’asse posteriore sterzante attivo elevano ulteriormente il livello di controllo e stabilità del veicolo, rendendolo adatto a ogni tipo di percorso. In aggiunta, le funzionalità di recupero energia permettono una guida efficiente, con la possibilità di selezionare diversi livelli di frenata rigenerativa per ottimizzare ulteriormente il consumo energetico.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD