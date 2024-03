Con le sue prestazioni off-road, arricchita da motorizzazioni elettrificate e dal sistema di infotainment MBUX, la nuova Mercedes Classe G 2024 è pronta a dominare sia la strada che i terreni più impervi.

La nuova Mercedes Classe G 2024 si presenta con una serie di innovazioni che spaziano dalle prestazioni migliorare, grazie ad una gamma di motorizzazioni elettrificate, al sistema di infotainment MBUX di ultima generazione e a innovazioni dedicate al comfort. Nata nel lontano 1979, la Classe G evolve con possibilità di personalizzazione praticamente infinite, eppure, mantiene saldo il suo carattere distintivo da off-road, arricchito da un design unico e immediatamente riconoscibile.

La Classe G stabilisce nuovi benchmark nel settore dei fuoristrada grazie al suo collaudato telaio a longheroni con tre bloccaggi differenziali meccanici, la riduzione del cambio Low Range per il fuoristrada, un assale posteriore rigido e sospensioni anteriori indipendenti. L’eccezionale altezza da terra e le sospensioni a lunga escursione sono le fondamenta su cui si basano le sue capacità off-road. Con capacità di affrontare pendenze fino al 100%, guadi profondi 70 cm e pendenze laterali fino a 35°, la Classe G è senza dubbio il re del fuoristrada.

Il nuovo Cockpit Offroad arricchisce l’esperienza di guida in terreni impervi, fornendo dati essenziali per l’off-road sia sul display del conducente che su quello dell’infotainment, insieme a funzionalità di assistenza alla guida avanzate per il fuoristrada.

Oltre al nuovo modello ad alte prestazioni di Mercedes-AMG, sono parte della rinnovata gamma di Classe G la Mercedes-Benz G 450 d e la Mercedes-Benz G 500. Tutti i motori sono ora completamente elettrificati e dotati di sistema mild hybrid con tecnologia a 48 volt, che offrono maggiori prestazioni con consumi ridotti. La prima variante completamente elettrica della Classe G completerà la gamma di modelli in un secondo momento.

La Classe G evolve senza tradire la sua essenza, conservando un design esterno fedele alla tradizione ma con tocchi moderni come la nuova griglia del radiatore con quattro lamelle orizzontali invece delle tre precedenti e paraurti anteriori e posteriori. Anche i paraurti anteriori hanno un aspetto rinnovato. Il nuovo rivestimento del montante A e il bordo dello spoiler a filo del tetto contribuiscono a migliorare l’aerodinamica ed aumentare il comfort acustico.

Gli interni sono lussuosi e funzionali. Grazie all’integrazione del sistema di infotainment MBUX, la nuova Classe G è più digitale che mai. A richiesta, Keyless-Go, i portabicchieri a temperatura controllata, l’impianto audio surround Burmester 3D e il sistema di intrattenimento per i sedili posteriori MBUX High-End assicurano un maggiore comfort. Sono, inoltre, disponibili sistemi di sicurezza e assistenza aggiuntivi e potenziati. La gamma Manufaktur per la personalizzazione degli interni e degli esterni è stata nuovamente ampliata.

Fonte Mercedes

Copyright Image: Sinergon LTD