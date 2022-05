Una Mercedes 300 SLR del 1955 è l’auto più costosa di sempre

Una Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé del 1955 è stata venduta all'asta per 135 milioni di euro diventando l'auto più costosa di sempre.

Il record mondiale per un’auto venduta all’asta è stato battuto alla cifra di 135 milioni di euro per una Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé del 1955, una sola delle due esistenti. In occasione di un’asta su invito presso il Museo Mercedes-Benz di Stoccarda, l’offerta di apertura della rarissima 300 SLR è stata superiore al precedente record di oltre 45 milioni di euro per una Ferrari 250 GTO del 1962, venduta nel 2018.

L’offerta finale di 135 milioni di euro da parte di un collezionista privato ha fatto sì che la Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé diventasse non solo l’auto più costosa di sempre, ma anche uno dei 10 oggetti più preziosi venduti all’asta. Non è solo la rarità a rendere la 300 SLR Uhlenhaut Coupé così ricercata, ma anche la sua storia particolare. Solo due vetture, entrambe prototipi, sono state costruite dal reparto corse Mercedes nel 1955.

Si basano sulla leggendaria W 196 R, una Formula 1 utilizzata nelle stagioni 1954 e 1955 e vincitrice di 9 delle 12 gare alle quali prese parte con Juan Manuel Fangio e Stirling Moss. Il motore della SLR era stato portato a 3,0 litri per le gare di auto sportive e ha una potenza di 302 CV. Questo permetteva di raggiungere una velocità massima di 290 km/h e un tempo sullo 0-100 km/h di 6,9 secondi, rendendola una delle auto omologate per la strada più veloci dell’epoca.

Il nome deriva dal creatore e ingegnere capo, Rudolf Uhlenhaut, che l’ha guidata in occasione di eventi europei, anche se è stata tenuta in magazzino per la maggior parte della sua vita, percorrendo solo 6.000 km. L’auto venduta è stata soprannominata “Red” per i suoi rivestimenti, mentre l’altra che è ancora esposta nel museo, è soprannominata “Blue”.

C’è anche un finale positivo: il ricavato della vendita dell’auto sarà utilizzato per istituire un “Fondo Mercedes-Benz” a livello mondiale che fornirà borse di studio per l’istruzione e la ricerca nel campo delle scienze ambientali e della decarbonizzazione per i giovani.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.