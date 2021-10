Il risultato sarà una show car che riporterà il mito di Maybach al centro della cultura contemporanea.

Virgil Abloh Mercedes-Maybach: una nuova era di scoperte con Project Maybach, Mercedes e Virgil Abloh definiscono ancora una volta inediti standard nella creatività collaborativa e nel connubio tra i settori automotive, moda e design. Dopo la collaborazione che lo scorso anno ha portato a rielaborare l’iconica Mercedes-Benz Classe G, Virgil Abloh torna per scrivere un secondo capitolo della storia di Mercedes-Benz, questa volta con Mercedes-Maybach.

L’eclettico artista, architetto, direttore creativo e stilista collaborerà con Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz, nella realizzazione di una show car elettrica che sarà svelata il 1 dicembre 2021 in concomitanza con la fiera Art Basel Miami Beach.

Diversamente da quanto visto finora in Mercedes-Benz, questa show car esemplifica un design libero dai vincoli imposti da progetti esistenti o da specifiche di produzione. Project Maybach coincide con il centenario del debutto della prima Maybach W 3, con la quale Karl Maybach e suo padre Wilhelm ambivano a realizzare il “best of the best”, facendo di Mercedes-Maybach uno dei marchi automobilistici più straordinari ed esclusivi di sempre.

Rimanendo fedele all’ambizione iniziale, Mercedes-Maybach ha mantenuto il suo ruolo di pioniere della ricerca creativa. Ha ispirato personaggi illustri di ogni campo a guardare al di là del presente e a scoprire nuove forme del luxury design. Oggi, con Virgil Abloh, questo viaggio vede una show car elettrica frutto della collaborazione quale simbolo di una nuova era di scoperte.

Con i suoi studi in ingegneria civile e architettura, Virgil Abloh adotta un approccio originale al luxury design che crea un equilibrio perfetto tra forma e funzione. Insieme a Wagener e alla sua innata comprensione del design automobilistico di lusso, Abloh spinge oltre i confini della funzionalità, dello stile e della creatività collaborativa. Il risultato è una show car che riporta il mito di Maybach al centro della cultura contemporanea.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.