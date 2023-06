MG Cyberster e altre due super elettriche al festival di Goodwood

La nuova MG Cyberster, roadster elettrica che segna il ritorno del marchio nel mondo delle supercar, farà il suo debutto davabti al grande pubblico al Festival of Speed di Goodwood, previsto dal 13 al 16 luglio 2023, dove darà prova anche delle sue prestazioni affrontando la sua celebre salita nel paddock First Glance, in uno spettacolo che terrà due volte al giorno.

Oltre a questo, un secondo esemplare sarà esposto allo stand MG per farsi conoscere e ammirare, mentre un secondo esemplare sarà disponibile nel paddock. Ma non sarà l’unica: infatti, MG tornerà al festival con altre due elettriche ad alte prestazioni, sempre nel paddock First Glance.

MG Cyberster, il ritorno al Festival e il centenario

La nuova roadster elettrica segna definitivamente il ritorno di questo marchio al principale festival “di casa”, per quanto oggi tutto sia sotto il controllo del colosso cinese SAIC Motor, anche se certo è un’ottima occasione, e uno splendido palco, per segnare il debutto della vettura.

Un’elettrica da sogno, dal design piacevole e ricercato in parte ispirato ai videogiochi, con numeri da prima della classe. A partire da un peso relativamente contenuto di 1850 kg, alla potenza fino a 544 CV grazie a due motori elettrici o 309 CV nella versione a singolo motore, e scatto 0-100 in meno di 3 secondi, per un’autonomia di 800 km con una singola carica.

La Cyberster, che arriverà ufficialmente nel 2024, anno del centenario del marchio, trae ispirazione dalle tradizionali roadster MG del passato, con un tocco distintivo che ne richiama la ricca storia grazie al buon lavoro del team di design guidato da Carlo Gotham. Spiccano le forme morbide, i fari posteriori dall’originale design “a freccia”, ma anche la coda Kammback e le portiere ad apertura verticale.

Le altre due super elettriche

Come detto, ci saranno altre due vetture elettriche ad alte prestazioni, di cui però per ora si sa poco.

Certo è che una delle due sarà un prototipo, indicato con il nome EX4, di progettazione e costruzione inglese. Il secondo modello, sempre sportivo, sembra invece già pronto e, anzi, MG prevede di inserirlo sul mercato entro la fine dell’estate 2023, anche se non sappiamo immaginare cosa potrebbe essere.

