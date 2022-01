I 5 migliori Kit Vivavoce Bluetooth per telefonare al volante dell’automobile

I migliori Kit Vivavoce Bluetooth per poter parlare liberamente al telefono in tutta sicurezza evitando di incorrere in multe salate.

I Kit Vivavoce Bluetooth per Auto sono un alleato prezioso per chi non vuole rinunciare a parlare al telefono mentre è in automobile, in tutta sicurezza e legalità. Il malcostume di parlare al cellulare mentre si guida è duro a morire, ma sicuramente i Vivavoce Bluetooth per auto possono fare molto affinché si possa cambiare rotta definitivamente ed evitare multe salate.

Parlare al cellulare mentre si guida: le multe

La sanzione per chi parla o invia messaggi al cellulare mentre è alla guida, secondo l’articolo 173 del codice della strada, varia tra 160 e 646 € e comporta la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

Se si commette nuovamente l’infrazione nel corso dei due anni successivi alla prima multa, oltre alla sanzione ed alla decurtazione dei punti, c’è anche la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.

Se la sanzione viene pagata entro 5 giorni dalla contestazione, viene applicato lo sconto del 30%: il costo multa per guida al cellulare diventa al minimo 112 €.

Come scegliere i Kit Vivavoce Bluetooth per Auto

I Vivavoce Bluetooth per auto sono utili per tutti coloro i quali viaggiano su un’auto che non dispone di connessione nativa. Si connettono al proprio smartphone e passano tutte le chiamate all’altoparlante del Vivavoce. In questo modo si può parlare tenendo le mani sul volante, evitando sia le distrazioni sia le multe.

I migliori Kit Vivavoce per Auto sono quelli che hanno una buona qualità di suono ma soprattutto che trasmettono la nostra voce a chi sta all’altro capo del telefono in maniera chiara e cristallina. Abbiamo selezionato per voi le migliori offerte del mese per rapporto qualità prezzo, e siamo riusciti a provare un paio di esse. Tenete sempre presente che più l’automobile ha un abitacolo silenzioso, migliore sarà l’audio della nostra conversazione telefonica.

Kit Vivavoce Bluetooth per Auto Avantree CK11

Lo abbiamo provato! Il Kit Vivavoce Bluetooth per Auto Avantree CK11 con l’ampio speaker che offre buone prestazioni audio per una guida senza distrazioni. E’ possibile collegarsi a Siri o all’assistente Google con facilità ed inviare o ricevete messaggi, chiamate o indicazioni sul percorso attraverso comandi vocali.



Particolarità: il sensore di movimento integrato nel Kit vivavoce Avantree, accende automaticamente il vivavoce quando aprite la portiera dell’auto e abilita il collegamento al vostro telefono. Lo abbiamo provato, ed effettivamente il suono è ottimo in ingresso, mentre in uscita è possibile che sia un po’ “intubato”.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime, dove ha ottenuto 4,2 stelle su 5 con 7000 voti.

Kit Vivavoce Bluetooth Smake

Lo abbiamo provato! Il Kit Vivavoce Bluetooth Smake, utilizza tecnologia di cancellazione del rumore attutisce i rumori della strada e offre così un audio chiaro e nitido per tutte le chiamate. Lunghissima durata della batteria che consente di parlare 22 ore consecutive.

Possono essere abbinati due telefoni in contemporanea. Lo abbiamo provato: effettivamente l’audio in ingresso è sempre buono. C’è però da dire che se l’auto è rumorosa il vivavoce può andare in crisi inviando anche suoni dell’ambiente, nonostante la cancellazione rumori.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime, dove ha ottenuto 4 stelle su 5 con 4000 voti.

Kit Vivavoce Auto AGPTEK

Il Kit Vivavoce Auto AGPTEK ha dalla sua tecnologia di cancellazione del rumore e un design oversize per diffusori, per una esperienza di chiamata perfetta ed una musica eccezionale, sia che si tratti di un audio o di un microfono.

Il kit vivavoce è dotato di slot per schede TF e supporta direttamente la riproduzione di MP3, consentendoti di ascoltare la musica senza streaming.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime, dove ha ottenuto 4 stelle su 5 con 4000 voti.

Kit Vivavoce per Auto Bluetooth VeoPulse B-PRO 2B

Il Kit Vivavoce per Auto Bluetooth VeoPulse B-PRO 2B è compatibile con tutti i telefoni come gli Iphone, Android e tutti i telefoni con Bluetooth. Si accende e si connette e si spegne automaticamente e con una lunga autonomia.

Basta mettere il kit sul parasole della vostra auto e sarete pronti per passare o ricevere la vostra prima chiamata. Il kit si accenderà e si connetterà automaticamente al vostro telefono quando entrerete nella vostra auto. Sarà possibile fare una chiamata utilizzando i comandi vocali, dicendo per esempio “chiamare Martin” utilizzando Siri o OK Google attraverso il vostro telefono.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime, dove ha ottenuto 4,5 stelle su 5 con più di 2000 voti.

SuperTooth Buddy

Si chiama SuperTooth Buddy questo Kit Vivavoce Bluetooth per Auto che promette una autonomia per 20 ore di conversazione e 1000 ore di standby. Rispetto alla maggior parte dei concorrenti, durante una conversazione telefonica è possibile trasferire l’audio al telefono, e viceversa, durante una conversazione telefonica attiva è possibile trasferire l’audio sul vivavoce.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime, dove ha ottenuto 4,4 stelle su 5 con 11000 voti.

SOAIY S61 Kit Bluetooth Vivavoce per Auto con Comandi Vocali e Supporto per Aletta Parasole

SOAIY S61 è un Kit Bluetooth Vivavoce per Auto completo e ricco di funzioni. Ad esempio, quando c’è una chiamata in entrata, l’S-61 avviserà con leggendo il numero del chiamante ad alta voce. Si può dire “Yes” per rispondere o dire “No” per declinarla.

La durata della batteria è stimata in 18 ore di chiamate, e addirittura 1.200 ore in la modalità di standby. L’S-61 può collegare contemporaneamente due smartphone Bluetooth, ma ovviamente non può rispondere contemporaneamente a due chiamate in entrata.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime, dove ha ottenuto 4 stelle su 5 con quasi 1000 voti.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.