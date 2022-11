Milan Games Week & Cartomics 2022: costo biglietti, come arrivare, dove parcheggiare

La Milan Games Week & Cartoomics 2022 si terrà dal 25 al 27 novembre 2022 a Fiera Milano Rho, e sarà l’edizione più grande di sempre con 4 padiglioni ricchi di stand, ospiti e attività.

La fiera è dedicata al “mondo indie” a 360°, e guarda agli appassionati dei videogiochi, compresi quelli di auto, e a quelli dei fumetti.

Milan Games Week & Cartoomics 2022: le date e gli orari

La Milan Games Week & Cartoomics 2022 è aperta dal 25 al 27 novembre, con i seguenti orari:

Venerdì 25 novembre

dalle 11.00 alle 23.00

Sabato 26 novembre

dalle 10.00 alle 19.00

Domenica 27 novembre

dalle 10.00 alle 19.00

Milan Games Week & Cartoomics 2022: quanto costano i biglietti

Di seguito i biglietti, acquistabili sul sito ufficiale:

Intero 1 giorno: 25 €;

Abbonamento 3 giorni: 65 €;

Ridotto 6-10 anni: 12 €;

Supergamer: 45 €;

Ultrapop: 45 €;

Vip: 99 €;

I bambini fino a 6 anni compiuti e le persone diversamente abili con accompagnatore non pagano. Il biglietto Supergamer gode di Badge Supergamer, permette di accedere all’evento un’ora prima e di saltare la cosa su Ponte dei Mari e nella Gaming Zone di Game Stop, e dà in omaggio la t-shirt Limited Edition.

Il biglietto Ultrapop gode di Badge Ultrapop, permette di saltare la coda su Ponte dei Mari, e dà in omaggio un poster autografato e una Bag Limited Edition.

Il biglietto Vip gode di Badge Vip, permette di accedere all’evento un’ora prima e alla Vip Lounge con Open Food & Drinks, ha accesso prioritario all’Arena Esports, permette di saltare la coda su Ponte dei Mari e nella Gaming Zone di Game Stop, e dà in omaggio la T-Shirt Limited Edition, il poster autografato e una Bag Limited Edition.

Milan Games Week & Cartoomics 2022: come arrivare

Arrivare alla Games Week è molto semplice. In auto si arriva tramite la A50 Tangenziale Ovest/A4 Venezia prendendo l’uscita Fieramilano o Pero-fieramilano, tramite la A8 Varese e la A9 Como. In metro, tramite la linea Rossa M1, fermata Rho-Fieramilano. Al polo fieristico arriva anche l’alta velocità, con il Frecciarossa, nonché treni Regionali, Regionali Veloci e le linee S5, S6 e S11 di Trenord.

Il parcheggio della fiera gode di circa 10.000 posti auto a pagamento, e alcuni posti gratuiti per le moto.

Milan Games Week & Cartoomics 2022: un omaggio ai videogiochi italiani

La nuova edizione della Games Week premia gli sviluppatori di videogiochi indipendenti italiani, come può essere Kunos Simulazioni che ha realizzato gli ottimi Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione, quest’ultimo da noi provato.

Questi, potranno esporre i loro lavori all’interno di Indie Dungeon, l’area storica della fiera giunta al decimo anniversario e da sempre showcase per i videogiochi italiani, fortemente voluta da IIDEA, l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia. In quest’area, gli appassionati potranno scoprire i 5 videogiochi finalisti di Red Bull Indie Forge, progetto dedicato agli studi di sviluppo indipendenti italiani, e che vede vincitori:

Venice 2089 di Safe Place Studio, con trama apocalittica in una Venezia che subisce gli effetti del cambiamento climatico;

Extra Coin di CINIC Games, avventura grafica a scorrimnento orizzontale dove tutti gli esseri umani dedicano la vita solo a un social network;

Crime O’Clock di Bad Seed, gioco di indagine;

Bad Seed, Caracoles di Yonder, party game;

Spanky’s Battle Swing di Green Flamingo, in stile cartoon anni ’30 un po’ come Cuphead, in cui tutto si muove a tempo di musica electro swing.

Fuori dall’ambito Indie è da notare la presenza di Ubisoft Milano che racconterà di Mario + Rabbids Sparks of Hope, crossover con il popolare idraulico di Nintendo stavolta interamente progettato in Italia.

Da non perdere

Il programma è ricco di eventi, anche legati ai giochi auto. Il 25 novembre, al Padiglione 20 dalle 11.00 alle 18.00 si terrà la Finale Circuito Tormenta di League of Legends, che vedrà scontrarsi i migliori e-gamer non professionisti per aggiudicarsi il titolo di Campione.

Dalle 13:00 alle 13:30, al Padiglione 16, il Live Gameplay su Nintendo Switch di Mario Kart, il popolare titolo dove Mario e gli altri personaggi Nintendo gareggiano su kart e circuiti improbabili, molti nuovi.

Sabato 26 novembre, dalle 12:30 alle 13:15 l’Abarth Show, con il marchio dello scorpione, fresco di 500 Abarth elettrica, che presenta lo Scorpion Team.

Domenica 27 novembre, dalle 09:30 alle 18:00, la finale della competizione italiana di Rocket League, dove i migliori player del Paese si daranno battaglia per il titolo di Campione.

Sempre a tema, l’evento conclusivo della fiera sono le Finali Fresh Style Rumbe di Rocket League, dove competeranno i migliori freestyle.

—–

