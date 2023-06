Milano Monza Motor Show 2023: programma e tutti i marchi presenti

Torna il MIMO, il Milano Monza Motor Show che si terrà dal 16 al 18 giugno 2023. Come le altre due edizioni, anche questa volta si tratta di un festival dell’auto completamente gratuito per il pubblico, ma la novità 2023 è che il focus non è più in centro a Milano, ma all’Autodromo Nazionale di Monza dove si potranno effettuare test in pista e sulle Sopraelevate, conoscere la ricarica dei veicoli elettrici e tute le novità delle case auto tra paddock e box.

Altra novità è che Monza ospiterà la prima Indy Autonomous Challenge d’Europa, che aprirà l’evento il 16 alle 15:30, seguita dalla Premiere Parade.

Milano Monza Motor Show 2023: come arrivare

Per arrivare all’Autodromo di Monza in Auto, da Milano, bisogna prendere Viale Fulvio Testi o Viale Brianza e arrivare fino al Rondò dei Pini e alla Villa Reale brianzola, e seguire poi per l’ingresso al Parco da Porta Vedano. Dalle altre città:

Da Torino occorre prendere l’Autostrada A4 Torino-Milano e poi Milano-Venezia fino all’uscita Cinisello Balsamo-Sesto San Giovanni-Milano Viale Zara, e poi come da Milano.

Da Roma, Firenze e Bologna: Autostrada A1 per Milano, poi Tangenziale Est e dopo la barriera Uscita 16 direzione Monza o uscita 20 Vimercate direzione Villasanta.

Da Genova: Autostrada A7 per Milano, poi Tangenziale Ovest direzione Venezia e infine Tangenziale Est come sopra.

Da Venezia o Brennero: Autostrada A4 direzione Milano fino uscita Agrate, quindi SP 13 per Monza o Concorezzo con ingresso a porta Villasanta; o per Vimercate con ingresso a Porta S. Giorgio o porta Lesmo.

Da Como o Varese: Autostrada A9 fino a Saronno, poi SS 527 fino al Rondò dei Pini, poi come da Milano; o attraverso Bovisio Masciago fino a Desio per porta Biassono o porta Vedano;

L’auto potrà essere parcheggiata in un’area apposita, a due passi dall’esposizione, e con tariffa giornaliera di € 20,00 per le auto e € 10,000 per le moto. Il parcheggio può essere prenotato qui e si accettano carte di credito, prepagate o PayPal.

In treno

È possibile arrivare anche in treno: la stazione di Monza, in Via Caduti del Lavoro, è il principale nodo ferroviario della Brianza e si trova sulla Milano-Chiasso. Dal capoluogo lombardo si raggiunge con le linee S8, S9 e S11 (Milano-Garibaldi) o con il TiLo diretto da Milano Centrale. Dalla stazione di Monza sarà attiva una navetta diretta all’Autodromo, al costo a/r di € 8,00 e prenotabile dall’app SYGO con i seguenti orari:

Andata Monza FS – Porta Castello (uscita Binario 7) dalle ore 8.30 alle 17.00 ogni 30 minuti;

Ritorno Autodromo dall’entrata Biassono dalle ore 9.30 alle ore 21:00 ogni 20 minuti.

Le navette da Milano

Non essendo ancora Monza servita dalla metropolitana, è possibile prendere la M1 fino a Sesto 1° Maggio FS e poi prendere la linea bus Z221 che ferma a Monza. Oppure, saranno attive delle navette anche da Milano Centrale e Sesto Marelli dirette all’Autodromo al costo di € 20,00 a/r (Centrale) o € 15,00 a/r (Sesto Marelli) ai seguenti orari:

Andata: 9.00, 10.00, 11.00, 14.00 (quest’ultimo solo da Centrale).

Ritorno: 15.00, 17.00, 19.00, 21.00;

La navetta da Milano si può prenotare qui.

Programma del Milano Monza Motor Show 2023

Come già accennato, sarà possibile vedere gratuitamente le auto e le moto esposte nei paddock del circuito monzese da venerdì 16 a domenica 18 giugno 2023 dalle ore 9 alle ore 19. Una passeggiata all’interno del Tempio della Velocità in cui ogni pedana avrà un codice QR che, inquadrato, rimanderà direttamente a una pagina sul sito di MIMO, sulla quale il pubblico potrà trovare tutte le informazioni tecniche del modello, le immagini, i video e le eventuali promozioni ideate dal brand esclusivamente per la settimana del MIMO.

Come detto, tutto inizia con il taglio del nastro alle 15:30 da parte delle supercar autonome, a cui seguono la Premiere Parade, la Journalist Parade e la Paddock Parade durante le quali si vedranno sfilare le novità delle case auto e gli altri mezzi in esposizione nei paddock 1 e 2 dell’Autodromo sull’intero circuito di 10 km e sull’anello di Alta Velocità.

Come sempre, ci sono i test drive aperti al pubblico e le esibizioni in pista di alcuni brand, come Ram, Dodge e Suzuki, nonché la Monzanapolis Supercar Parade, che invece è dedicata ai proprietari di supercar e hypercar.

Sabato 17 e domenica 18, invece, ai test drive si aggiungono altri appuntamenti dinamici in pista: il 17 ci sarà il tributo ACI, una parata che parte dalla sede di ACI in Corso Venezia, a Milano, per terminare a Monza, e che vede sfilare le auto più iconiche degli ultimi 120 anni di storia; e l’Hardcore Drivers Meeting, con 150 vetture. Nel pomeriggio, il meeting Ferrari di Rossocorsa. Il 18, invece, l’USA Car Meeting, tra i più grandi raduni del 2023 per gli amanti delle auto americane, e infine la gara finale dell’Indy Autonomous Challenge.

Per conoscere l’elettrico

Tra i numerosi modelli che il pubblico potrà conoscere, molti sono elettrici e ibridi plug-in.

Per questo, l’autodromo è stato allestito di un’area di ricarica, posta sul rettilineo dell’Anello Alta Velocità, e che permetterà di ricaricare le vetture con una parte “educational” per il pubblico, che conoscerà le diverse soluzioni di ricarica offerte e potrà quindi prendere dimestichezza con le nuove tecnologie.

Uno sguardo al gaming

Altra succosa novità è dedicata agli appassionati di videogiochi, perché venerdì 16 e sabato 17 Dallara propone un appuntamento per le qualifiche della Dallara E-Sports Championship powered by Lenovo, all’interno del box Dallara del circuito.

Domenica 18 alle 11.30 avrà luogo la finalissima, e i driver si sfideranno al volante della Dallara EXP IR8 Tribute, l’ultima novità dell’azienda emiliana. Tutti potranno personalizzarne i colori, e il vincitore potrà partecipare al CES di Las Vegas a gennaio 2024, oltre a poter vivere un test drive reale con la Dallara EXP in pista a Monza.

Tutte le marche presenti al MIMO 2023

Aehra

Apollo

Bentley

BYD

Cirelli

Dallara

De Tomaso

Dodge

Ferrari

Grassi

Hyundai

Indy Autonomous Challenge

Jannarelly

KTM

Lotus

Maserati

Mazda

McLaren

Mole Urbana

Nissan

Pambufetti

Polestar

Ram

Suzuki

Suzuki Moto

Volkswagen

Volkswagen Veicoli Commerciali

Verge Motorcycle

777 Hypercar

Alle marche si uniranno anche i partner, tra cui Hot Wheels e Sparco, e alcuni club come Abarth Club e Mazda MX-5 Italia.

