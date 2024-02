Leonardo sigla un importante MoU con l’Arabia Saudita per nuove sinergie in difesa e aerospazio

Leonardo firma un “Memorandum of Understanding” con l’Arabia Saudita al World Defence Show di Riyadh per esplorare opportunità di investimento e collaborazione nei settori aerospaziale e della difesa.

In un contesto globale dove la tecnologia e la difesa giocano ruoli sempre più determinanti, Leonardo si posiziona nuovamente al centro delle dinamiche internazionali con la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) con l’Arabia Saudita. Questo accordo, annunciato proprio oggi a Riyadh, segna un momento significativo per il futuro della collaborazione tra l’Italia e il Regno Saudita, soprattutto nei settori dell’aerospazio e della difesa.

Il MoU, firmato in concomitanza con il World Defence Show di Riyadh, vede la partecipazione di tre attori chiave: il Ministero degli Investimenti dell’Arabia Saudita (MISA), l’Autorità Generale per l’Industria Militare (GAMI) e Leonardo. L’obiettivo è quello di esplorare e valutare una serie di investimenti e opportunità di collaborazione che abbracciano diversi ambiti tecnologici e industriali.

Un accordo strategico

Le aree di cooperazione previste dall’accordo, secondo il comunicato rilasciato dall’azienda, sono ampie e variegate, includendo lo spazio, la manutenzione, la riparazione e la revisione di aerostrutture, nonché la localizzazione di sistemi di guerra elettronica, radar e l’assemblaggio di elicotteri. Inoltre, il MoU pone un’attenzione particolare allo sviluppo di tecnologie di nuova generazione nel settore del combattimento aereo e dell’integrazione multi-dominio, aree in cui Leonardo ha già dimostrato il suo impegno attraverso progetti innovativi e dimostrativi.

Questa iniziativa non è isolata nell’agenda di Leonardo, che punta a consolidare la propria presenza su scala globale.

Implicazioni tecnologiche e strategiche

Dal punto di vista tecnologico, l’accordo con l’Arabia Saudita apre la strada allo sviluppo congiunto di sistemi a pilotaggio remoto, sensori integrati e tecnologie digitali avanzate. La collaborazione si estende anche ai processi di industrializzazione e allo sviluppo del capitale umano, con un occhio di riguardo verso l’opportunità per la supply chain nazionale saudita e il posizionamento di Leonardo nella catena del valore globale.

Stefano Pontecorvo, Presidente di Leonardo, e Lorenzo Mariani, Condirettore Generale, hanno entrambi sottolineato l’importanza di questa firma non solo per le opportunità di business, ma anche come piattaforma per lo sviluppo congiunto di nuove tecnologie e per il rafforzamento della cooperazione strategica nel settore della difesa.

Verso un futuro di collaborazione

L’accordo rafforza il legame tra l’Italia e l’Arabia, inserendosi nella visione di sviluppo sostenibile e diversificazione economica promossa dalla Vision 2030 del Regno Saudita. Leonardo, con oltre 50 anni di presenza nel Paese, conferma il suo ruolo di partner strategico, contribuendo al suo sviluppo tecnologico e industriale.

Questo MoU non solo consolida la posizione di Leonardo come leader nel settore aerospaziale e della difesa, ma sottolinea anche l’importanza della collaborazione internazionale nel promuovere l’innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile.

