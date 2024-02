Il Leonardo C-27J Flying Test Bed, dimostratore del programma Clean Sky 2 dell’Unione Europea, ha completato con successo la sua campagna dimostrativa REG IADP (Regional Integrated Aircraft Demonstration Platform) presso l’aeroporto di Torino-Caselle. Questo evento segna il culmine di un decennio di sviluppo tecnologico nel campo aeronautico europeo, coordinato da Leonardo e supportato da un’ampia rete di oltre 100 partner, inclusi PMI, centri di ricerca, università e industrie.

Le prove di volo hanno verificato l’efficacia delle soluzioni ingegneristiche ideate dai team di Leonardo, con base a Torino e Pomigliano d’Arco, finalizzate a ridurre significativamente i consumi di carburante e l’impatto ambientale dei futuri aeromobili.

Secondo una nota dell’azienda, Il C-27J Spartan di Leonardo, noto per le sue eccezionali prestazioni di volo e versatilità, è stato utilizzato come banco di prova volante (Flying Test Bed) per testare configurazioni alari innovative, tra cui le innovative Wingtip e le Morphing Winglet. Queste ultime sono capaci di modificare la propria forma durante il volo attraverso sistemi digitali e tecnologia attiva e adattiva, gestite da avanzati attuatori elettromeccanici, unità di controllo locale digitale e un computer di controllo di volo centrale.

La WingTip, dotata di una sezione mobile di 80 centimetri capace di ruotare fino a ±15 gradi, e la WingLet, una aletta verticale di circa 1 metro con parti mobili indipendenti che possono ruotare tra +5 e -15 gradi, rappresentano esempi concreti dell’innovazione in corso.

Le competenze di Leonardo nella progettazione di nuove configurazioni e architetture di volo, insieme alla capacità di adattarsi alla trasformazione digitale, contribuiranno allo sviluppo di un’industria aeronautica europea sostenibile e competitiva. I dati raccolti durante le sperimentazioni saranno fondamentali per l’addestramento di algoritmi di intelligenza artificiale, ottimizzando le prestazioni dei futuri velivoli.

In parallelo, il Pax Cabin Demonstrator, un altro importante progetto di Clean Sky 2, è stato trasferito in Germania per ulteriori test. Questo dimostratore, frutto della collaborazione tra Leonardo e venti partner europei, mira a migliorare il comfort a bordo attraverso soluzioni innovative.

Le ricerche e i dimostratori tecnologici co-finanziati dall’Unione Europea attraverso il programma Horizon 2020 puntano a sviluppare tecnologie per aeromobili a basso impatto ambientale, in linea con gli obiettivi di neutralità climatica dell’UE entro il 2050. Leonardo, partner fondatore di Clean Sky 2 e ora Clean Aviation JU, gioca un ruolo chiave in queste iniziative, orientando l’aviazione verso un futuro più sostenibile.

Fonte: Leonardo

