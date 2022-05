Mini ferma la produzione dei modelli con cambio manuale

Mini è costretta a sospendere la produzione dei modelli con cambio manuale per problemi con le forniture causati da crisi microchip e guerra in Ucraina.

La produzione è stata quindi fermata, come rivelato da Autocar, con una decisione presa per garantire la stabilità della produzione, più che per un aumento della domanda dei clienti. Non è ancora chiaro se la decisione sarà permanente e se o quando i modelli con cambio manuale torneranno in produzione. C’è da dire che tutte le versioni di Mini erano disponibili per l’acquisto con un cambio manuale, tranne ovviamente per la Mini Electric.

Secondo quanto riportato dal sito inglese, la casa automobilistica avrebbe comunicato che al fine di garantire la massima produzione per soddisfare la crescente domanda dei clienti, l’offerta di prodotti deve essere semplificata. Sospendere la produzione delle auto con cambio manuale è quindi una soluzione efficace per garantire la stabilità della produzione in modo da poter continuare a fornire a tutti i clienti nuove Mini.

Da notare che già all’inizio del 2022, lo stabilimento Mini di Oxford era stato costretto a chiudere gli impianti a causa di una carenza di pezzi causata dalla guerra in Ucraina.

