Le minicar e microcar non possono parcheggiare nei posti moto

Nella costante ricerca di chiarezza riguardo alla possibilità di parcheggiare le minicar negli spazi riservati alle moto, emerge un’ordinanza della Cassazione che getta luce su questo controverso argomento, ponendo le basi per futuri dibattiti giuridici.

Minicar: divieto di parcheggio tra le due ruote

Le minicar sono quadricicli guidabili già a partire dai 14 anni, e con patente AM, non dovrebbero essere sottovalutate come soluzione di mobilità riservata solo ai giovani. Una crescente quantità di conducenti muniti di patente B sceglie questi veicoli per affrontare l’intenso traffico urbano.

Le dimensioni compatte permettono non solo di muoversi agilmente nel traffico, ma spesso anche di trovare facilmente parcheggio, anche se talvolta in maniera non del tutto corretta. La recente ordinanza della Cassazione ha gettato chiarezza su questa situazione, gettando le basi per possibili futuri orientamenti legali. Come però possiamo constatare quotidianamente, molti proprietari di minicar parcheggiano i loro veicoli nelle zone riservate alle moto, nonostante ciò non sia consentito.

Questa pratica è stata messa in discussione da un caso legale che ha portato alla luce una multa inflitta a una società a Roma nel 2015. Già nel 2017, un giudice di pace si è schierato dalla parte del Comune di Roma, sottolineando che le minicar non possono essere equiparate alle motociclette. Tale distinzione si basa su un principio fondamentale: le minicar sono veicoli a quattro ruote, rientrando quindi nella categoria dei quadricicli. Questa classificazione persiste anche quando la cilindrata del veicolo è simile a quella di una motocicletta. Nel corso dei due anni successivi, il Tribunale di Roma ha condiviso questa interpretazione, confermando l’opinione espressa dal giudice di pace.

La sentenza che fissa un principio

La sentenza emanata dalla Cassazione ha dissipato ogni ambiguità in merito a questa questione, stabilendo un chiaro orientamento giuridico destinato ad avere un impatto significativo su casi simili. La Corte ha precisato che il parcheggio delle minicar nei posti riservati alle moto è da considerarsi una pratica illegittima. Le dimensioni delle minicar, sebbene più compatte rispetto alle automobili, superano quelle delle motociclette. Unica eccezione è rappresentata dai veicoli a tre ruote, i quali possono essere assimilati alle motociclette.

La Cassazione ha quindi stabilito un precedente importante per quanto riguarda il parcheggio delle minicar nei posti moto. La distinzione tra questi veicoli e le motociclette è chiara: le minicar, con le loro quattro ruote, non possono beneficiare delle stesse agevolazioni di parcheggio riservate alle due ruote. È dunque fondamentale che i conducenti di minicar rispettino questa normativa al fine di evitare sanzioni.

