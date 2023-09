Mitsubishi Colt 2024 arriva in Italia da 17.900 €

Mitsubishi, presenta Mitsubishi Colt 2024. Basata sulla piattaforma CMF-B dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi come la Renault Captur della quale è essenzialmente un rebadge, la Nuova Colt è stata pensata per chi cerca una soluzione avanzata alle loro esigenze di mobilità individuale.

Questa city car si presenta come la compagna ideale per esplorare la città, con un design intelligente e una gamma di motori altamente efficienti.

Nuovo design

La Mitsubishi Colt 2024, come la Renault Capture dalla quale deriva il design, che entra in un mercato altamente competitivo con un frontale incorniciato da illuminazione full-LED, conferendole un aspetto moderno e accattivante. Le luci diurne le conferiscono una firma luminosa unica mentre le linee dinamiche del veicolo convergono verso l’iconico logo con i tre diamanti di Mitsubishi.

Il suo design elegante, deciso e agile la rende pronta ad affrontare con stile qualsiasi percorso urbano.

Connettività di ultima generazione e Sicurezza avanzata

L’interno della Mitsubishi Colt 2024 è un concentrato di tecnologia e comfort. Con la connettività Apple CarPlay e Android Auto con il display multi-touch da 7″ o 9,3″ di derivazione Renault, offre un’interfaccia intuitiva e moderna.

La sicurezza è una priorità fondamentale per la Mitsubishi Colt 2024. Questa city car è equipaggiata con una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) che garantiscono tranquillità e sicurezza attiva. Tra questi sistemi troviamo l’Adaptive Cruise Control con Stop& Go, il Monitor Around View, l’Automatic High Beam, il Blind Spot Warning, il Forward Collision Mitigation, il Lane Departure Warning, il Lane Keeping Assist, l’Easy Park Assist, il Rear Cross Traffic Alert e il Traffic Sign Recognition.

I motori di Mitsubishi Colt 2024

Sotto il cofano della Mitsubishi Colt 2024 una variegata gamma di motorizzazioni all’avanguardia, perfettamente in sintonia con le esigenze del segmento B. Questa city car offre diverse opzioni di gruppi motopropulsori, tutti caratterizzati da prestazioni elevate e una notevole efficienza.

Per coloro che cercano una soluzione compatta e performante, la Mitsubishi Colt 2024 mette a disposizione motori a tre cilindri a benzina da 1.0 litri. Questi motori possono essere scelti in due varianti: aspirati o sovralimentati. Entrambi offrono un’ottima efficienza nei consumi e prestazioni solide, rendendo la Colt 2024 ideale per le sfide quotidiane della guida urbana.

La vera innovazione si trova nell’opzione full hybrid (HEV) della Mitsubishi Colt 2024. Questo sistema combina un motore a benzina a quattro cilindri da 1,6 litri con una potenza di 69 kW, una trasmissione automatica multi-modale, un motore elettrico da 36 kW, un generatore ad alta tensione e una batteria di trazione da 1,2 kWh. Grazie a questa soluzione avanzata, la Colt 2024 offre prestazioni eccellenti e un’efficienza sorprendente.

Il sistema ibrido permette di sfruttare al massimo l’energia elettrica, rendendo la Colt 2024 particolarmente efficace nell’ambiente urbano, dove il motore elettrico può essere attivo fino all’80% del tempo di guida. Questo si traduce in un’autonomia straordinaria, che può raggiungere fino a 900 km, e in emissioni di CO2 contenute, con valori compresi tra 94 e 102 g/km. In termini di consumo di carburante, la Colt 2024 si attesta tra i 4,2 e i 4,5 litri/100 km.

I prezzi di Mitsubishi Colt 2024 e quando arriva

Mitsubishi Colt 2024 arriverà nelle concessionarie del Gruppo Koelliker entro il mese di dicembre di quest’anno. Il listino prezzi parte da 17.900 €.

A livello di garanzia, la Nuova Colt è coperta da una garanzia di fabbrica di 5 anni/100.000 km, garanzia anticorrosione di 12 anni, garanzia della batteria di trazione di 8 anni/160.000 km, garanzia della capacità della batteria di 8 anni/160.000 km, Assistenza stradale di 5 anni (Pacchetto di assistenza Mitsubishi Motors).

