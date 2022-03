Mitsubishi Space Star GPL monta un motore 1.0 3 cilindri da 71 CV con alimentazione benzina/GPL e prezzi a partire da 16.060€

La Mitsubishi Space Star GPL arricchisce il piccolo motore di una variante ancora più economica, grazie alla doppia alimentazione benzina-GPL che la fa entrare nell’olimpo delle auto a GPL 2022.

Dopo un glorioso passato da monovolume, Mitsubishi, che continua ad essere presente in Ital ha riportato in vita la Space Star nel corpo di una compatta che nell’aspetto ricorda la tipica “key-car” nipponica: vivace nel comportamento, nonostante il piccolo motore.

Il motore della Mitsubishi Space Star GPL

La Mitsubishi Space Star GPL è dotata di un motore 1.0 3 cilindri da 71 CV, con un consumo medio da record: 3,7 litri ogni 100 km. Il cambio è sempre un manuale a 5 marce.

Il GPL è disponibile dall’allestimento Invite Radio GPL, con listino che parte da 16.060 euro, al netto di incentivi e promozioni. Gli altri allestimenti disponibili per la Mitsubishi Space Star GPL sono:

Funky GPL, da 16.500 euro;

Intense SDA GPL, da 17.400 euro;

La dotazione

Pur essendo piccola e compatta, la Mitsubishi Space Star GPL offre sempre una dotazione da categoria superiore, specie per quanto riguarda la sicurezza. La Invite Radio GPL comprende:

Frontale “Dynamic Shield Design”;

Luci anteriori alogene con indicatore di direzione integrato;

Spoiler posteriore con luce di stop integrata a LED;

5 porte e 5 posti;

Airbag frontali, laterali e a tendina;

Clima manuale con filtro antipolline;

Sensori luci e pioggia;

Blocco porte posteriori;

Tessuto “Soft Touch”;

Radio 2Din CD/MP3 con 4 altoparlanti;

Presa AUX e USB con Radio DAB e Bluetooth integrato;

Cerchi in acciaio con copertone da 14”

La Funky aggiunge:

Display touchscreen Kenwood da 6,8 pollici con Bluetooth e connettività CarPlay & Android Auto;

Sistema DAB con porta USB e presa AUX:

Infine, la Intense SDA GPL comprende:

SDA – Smartphone link Display Audio System compatibile con CarPlay e Android Auto, che perde la presa AUX;

Comandi audio e Bluetooth al volante;

Cluster “Carbon Look” a contrasto;

Retrocamera di parcheggio;

Frenata automatica di emergenza con riconoscimento dei pedoni;

Luci posteriori a LED;

