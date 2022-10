Need for Speed Unbound: tutto quello che sappiamo

Criterion Games negli scorsi giorni ha dato un assaggio del nuovo Need For Speed Unbound, che arriva a 4 anni da Need For Speed Heat.

Sono stati infatti pubblicati il primo trailer e un piccolo gameplay, che ci dà un assaggio di cosa vedremo nell’ultimo capitolo della saga. Il gioco uscirà il 2 dicembre 2022 su PC, Play Station 5, Xbox Series S/X.

I Tag: la novità “Comic Style” di Need for Sped Unbound

Sin dal trailer notiamo una novità grafica particolarmente interessante, che in realtà è un apprezzato richiamo a uno degli episodio più belli ma più sottovalutati della serie, Need For Speed Nitro, uscito nel 2009 solo per le console Nintendo Wii e DS.

Si chiamano Tag, e sono effetti visivi che servono a “espandere la tela”, facendo aderire lo stile di vita del proprio alter-ego in forme d’arte contemporanea, come i graffiti, i murales, e i fumetti, tutte grafiche che richiamano le personalizzazioni della propria auto e dei vestiti del proprio avatar. Accadeva più o meno la stessa cosa in Need For Speed Nitro, che aveva una grafica molto cartoonesca, e che faceva sì che ogni giocatore in prima posizione colorasse le città in cui è ambientato il gioco con il suo design e i suoi colori.

I tag, quindi, con la loro grafica un po’ a fumetto, colorata e animata, fanno da contrasto con l’iperrealismo del resto del comparto grafico, dalle auto ai quartieri della città di Lakeshore. Comunque, chi volesse, potrà disattivarli.

—–

