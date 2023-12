Nuovo anno, nuovi videogiochi di corse. E il 2024 si presta ad essere molto ricco di novità, anche in un contesto dove gli ultimi titoli più amati, da Gran Turismo 7 a Forza Motorsport, sono usciti tra 2022 e 2023.

Corse un po’ ovunque, persino in acqua. E tra di loro anche un titolo Made in Italy particolarmente interessante.

Assetto Corsa 2

Sì, questa è la novità che aspettavamo. Si chiama Assetto Corsa 2, anche se è il terzo della serie dopo Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione. La software house milanese che lo produce, Kunos, ha mantenuto un certo riserbo su molte delle caratteristiche che il sequel avrà quando uscirà nel 2024, nello specifico in primavere. Tuttavia, ci sono alcune cose che siamo riusciti a comprendere. Ad esempio, il gioco includerà una selezione molto più ampia di auto rispetto ai capitoli precedenti.

In secondo luogo, un nuovo motore di gioco interno alimenta il titolo, quindi potremmo vedere alcuni cambiamenti unici nel comparto visivo e nella potenza di elaborazione.

Test Drive Unlimited Solar Crown

Lo aspettavamo nel 2023, ma la sua uscita è stata più volte rimandata. Ma siamo sicuri che in qualche modo ci regalerà diverse soddisfazioni.

Un gioco di corse, con auto da sogno, che ci porta su un’isola di lusso dove non solo gareggeremo, ma “vivremo la vita” di chi ha ricchezza da bruciare, e in modo più vero di chi lo fa sui social. Nonostante il mistero della “corona solare” e ciò che questi “potenti” vogliono da voi, avrete molto da esplorare guidando attraverso l’isola e scoprendo cosa vi riserva il destino.

CarX Street

Molti giochi di corse invitano a esplorare durante la guida, come CarX Street. Si inizierà in una grande città che potrete esplorare di notte in lungo e in largo. Oppure, avremo modo di portare la nostra auto al di fuori dei confini urbani e sperimentare una guida immersi nella natura.

Il tutto mentre, piano piano, costruiremo la nostra auto dei sogni. Le vibes sono quelle di Need For Speed Underground 2, come anche il manifesto qui sopra mostra, e la cosa non è per niente un difetto.

Pacific Drive

Ambientato in una non troppo fantastica Zona di Escursione Olimpica, questo gioco è ricco di pericoli nascosti dietro ogni curva, e spesso imprevedibili.

Pacific Drive unisce la guida arcade al genere soprannaturale, chiedendoci di equipaggiare la nostra auto in modo sempre più bizzarro e completo per andare più a fondo in ogni parte della zona e resistere abbastanza a lungo per scoprire di più su ciò che è accaduto.

Over Jump Rally

Questo gioco non è effettivamente un gioco. Si tratta di una “prova di concetto” sviluppata da un team per cercare di attirare l’attenzione di SEGA, team che ha creato il titolo in omaggio a uno dei giochi di corse della celebre software house.

Per cui, Over Jump Rally ci promette tante piste su cui correre, reali o anche inventate, e ci permetterà anche di esplorarle a piedi con il nostro personaggio. Un continuo contrasto per esplorare la stessa cosa a due diverse velocità.

PISTA Motorsport

Spesso non è solo questione ci corse, ma anche dove si corre. PISTA Motorsport, ci porterà nello specifico in un’Argentina ricca di esperienze emozionanti, percorsi internazionali da affrontare con auto di ogni marchio.

Si pone però come simulatore, e non come arcade: quindi dovremo guidare (quasi) come se lo facessimo nel mondo reale, con le leggi della fisica. Niente salti in lungo al limite, ma una costante attenzione.

Japanese Drift Master

Come tutti sappiamo, ci sono molti tipi diversi di corse nel mondo, e il drift racing è per molti uno dei più tecnici e gratificanti.

Japanese Drift Master vi metterà nei panni di un novizio in Giappone che vuole entrare nel mondo del drifting. Vi immergerete direttamente in alcune piccole città giapponesi e vedrete cosa potete fare. Più bene gareggerete, più rispetto guadagnerete. Man mano che progredirete, otterrete auto migliori e affronterete nuove sfide.

—–

