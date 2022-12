Nissan Ariya e-4ORCE supera a pieni voti i test di guida su neve e ghiaccio, effettuati presso il centro prove di Hokkaido in Giappone. Gli esperti Nissan hanno cercato di riprodurre tutte le situazioni difficili che un guidatore può affrontare in inverno, con strade innevate o ghiacciate, anche in caso di repentine accelerazioni a bruschi cambi di direzione. Per valutare il comportamento della vettura sono stati rilevati numerosi parametri quali ad esempio la risposta dell’acceleratore, l’angolo di sterzata, il controllo in curva.

Nissan Ariya e-4ORCE: i test di guida su neve e ghiaccio, il video

Nissan Ariya e-4ORCE è stato in grado di offrire pieno controllo, comfort e piacere di guida anche in condizioni ambientali estreme. Questo grazie alla tecnologia Nissan e-4ORCE, il sistema di trazione integrale pensato per essere abbinato a motori Nissan elettrificati, frutto dell’esperienza della Casa giapponese nei motori elettrici, nei sistemi di trazione integrale e nelle tecnologie di controllo del telaio.

e-4ORCE è costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, e distribuisce la coppia fra le ruote anteriori e posteriori per aumentare al massimo l’aderenza degli pneumatici, compatibilmente con le condizioni della strada e del veicolo. La frenata viene regolata singolarmente per ciascuna delle quattro ruote.

Il sistema reagisce ai cambi di aderenza regolando la forza motrice in un decimillesimo (1/10.000) di secondo, molto più velocemente dei tradizionali sistemi di trazione integrale meccanica.

La costante ridistribuzione della coppia, il bilanciamento pressoché perfetto dei pesi fra asse anteriore e posteriore e il sistema di controllo del telaio garantiscono massima maneggevolezza, stabilità e prevedibilità del comportamento su strada della vettura.

Seguire le traiettorie impostate è facile anche in caso di strada scivolosa e sdrucciolevole, bastano minime correzioni del volante.

Ariya, e-4ORCE ha una potenza di 306 CV (225 kW), in grado di accelerare la vettura da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi.

