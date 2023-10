Nissan Hyper Force Concept è progettata per gli amanti delle corse che cercano adrenalina in pista, ma che sono attenti all’ambiente. È una supercar completamente elettrica ad alte prestazioni, che offre massimo piacere di guida, comfort nell’utilizzo quotidiano e pieno rispetto dell’ambiente.

Nissan Hyper Force Concept: caratteristiche

Il propulsore, capace di sviluppare fino 1.000 kW di potenza, è alimentato da una batteria allo stato solido. Le alte prestazioni aerodinamiche, la trazione integrale e-4ORCE e la struttura in carbonio ad alta resistenza esaltano il comportamento dinamico della vettura in ogni situazione di guida, anche sui percorsi più tortuosi.

Il design esterno rispecchia il carattere sportivo di Hyper Force, con linee al contempo muscolose ed eleganti e con elementi che richiamano le auto Nissan ad alte prestazioni N – come i fari anteriori e posteriori.

Gli esterni sono stati progettati insieme al team corse Nismo. Il cofano anteriore e il diffusore posteriore sono pensati per ottimizzare i flussi d’aria, allo scopo di generare la necessaria deportanza e raffreddare il propulsore. Le alette anteriori, i parafanghi anteriori e le estremità dell’ala posteriore hanno un’esclusiva funzionalità attiva. I leggerissimi cerchi in carbonio hanno un disegno che favorisce l’aerodinamica e il raffreddamento dei freni.

Il concept ha due modalità di guida, “R” (racing) e “GT” (gran turismo). L’interfaccia utente, realizzata in collaborazione con Polyphony Digital Inc., cambia colore e visualizzazione ed è progettata per fornire in tempo reale tutte le informazioni necessarie per chi guida.

In modalità R, l’abitacolo si illumina di rosso, i pannelli sul cruscotto si estendono verso i sedili e quattro schermi attorno al volante indicano l’aderenza e la temperatura degli pneumatici, la pressione dell’aria, la temperatura dei freni, la distribuzione della potenza e altre informazioni.

In modalità GT, l’abitacolo si illumina di blu, gli schermi che circondano il volante si allontanano e si combinano fra loro. Le sospensioni e gli stabilizzatori, facilmente azionabili sullo schermo durante la guida, sono stati progettati per la prima volta al mondo.

I sedili anteriori del conducente e del passeggero, dotati di cinture di sicurezza a quattro punti di ancoraggio, sono in fibra di carbonio, leggeri e rigidi permettono una guida confortevole anche sulle lunghe distanze.

Grazie alla guida autonoma avanzata con hyper Lidar e a una serie di sensori tarati per la guida sportiva, il veicolo è progettato per garantire un elevato livello di sicurezza sia sulle strade pubbliche che su pista.

Ad amplificare il fascino di Nissan Hyper Force è l’innovativa esperienza di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) che consente di guidare sia nel mondo reale che in quello virtuale in maniera perfettamente integrata. Quando il veicolo è fermo, il conducente può utilizzare uno speciale casco con visiere per la realtà virtuale così da vivere un’esperienza di guida “gamificata”, potendo addirittura gareggiare a tempo o online. Grazie a particolari visiere per la realtà aumentata, il guidatore può inoltre competere contro gli avatar dei suoi amici o di piloti professionisti su un circuito, testando in sicurezza le proprie abilità di guida sulle più note piste del mondo reale.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED