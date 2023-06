Nissan Primastar Seaside by Dethleffs è il camper perfetto per le vacanze all’insegna dell’avventura e della libertà. Progettato in collaborazione con Dethleffs, azienda specializzata nella conversione dei van, il nuovo camper Nissan coniuga compattezza e spaziosità per il massimo comfort e praticità.

Capace di ospitare agevolmente una famiglia di quattro persone, il veicolo è dotato di elettrodomestici user-friendly, connettività di bordo e tecnologia di infotainment. Con Primastar “Seaside” le vacanze sono all’insegna della spensieratezza anche grazie alla garanzia Nissan di cinque anni.

Nissan Primastar: tutti i comfort di casa anche in viaggio

Il nuovo camper è stato pensato per offrire tutti i comfort di casa ed è caratterizzato da una cabina molto versatile. I sedili sono in tutto sei, di cui i due anteriori orientabili e i restanti quattro che possono essere posizionati o rimossi individualmente senza l’uso di attrezzi. Un tavolo regolabile, un frigorifero da 36 litri, una cucina a gas con due fornelli e un set di armadietti creano un ambiente comodo e pratico al momento dei pasti.

Per la notte sono disponibili quattro cuccette singole, due delle quali si trovano nell’ampio spazio a scomparsa ricavato sul tetto, che si può aprire per far circolare l’aria e ammirare le stelle. Vano di carico, guardaroba e box da tetto sono molto capienti e facili da utilizzare e possono ospitare anche biciclette, passeggini o tavole da surf per affrontare ogni viaggio verso ogni destinazione.

Motore efficiente e tecnologia accessibile

Sviluppato a partire dall’allestimento top di gamma Tekna, Primastar Seaside by Dethleffs è equipaggiato con motore diesel da 2.0 l da 150CV o 170CV, che può essere abbinato a un cambio manuale o automatico a sei rapporti. Ricca la dotazione di tecnologie per il comfort e la sicurezza, tra cui il cruise control con limitatore di velocità, il sistema di monitoraggio dei punti ciechi, sistema di navigazione e infotainment, schermo touch da 8” e radio DAB. Il listino prezzi per l’allestimento top di gamma Tekna (chiavi in mano – IVA inclusa) per il 150CV è di 46.292,04 euro; il prezzo per il 170CV è di 47.030,14 euro.

—–

