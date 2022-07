Camper Nissan VX-E: il piccolo ibrido per campeggi a zero GPL

Camper Nissan VX-E: i camper ibridi sembrano essere stati trascurati a favore di camper elettrici. L’azienda inglese Sussex Campervans si discosta da questa tendenza, adattando il sistema di batterie al litio sul suo camper completamente elettrico, un ibrido che chiama Camper Nissan VX-E. Il piccolo camper fornisce tutti i servizi da campeggio alimentati a litio, mentre l’alimentazione del motore è a benzina, abbandonando la necessità di utilizzare il GPL o il diesel in campeggio.

Camper Nissan VX-E by Sussex: il video

A differenza di altre aziende che hanno progettato pacchetti da campeggio a zero GPL come passo intermedio sulla strada di un eventuale camper completamente elettrico, Sussex lo implementa sul suo mini-camper completamente elettrico con doppia carica di litio. L’azienda ha abbinato il sistema elettrico a un motore a benzina da 1,6 litri.

Il Camper Nissan VX-E può contare su un’autonomia di oltre 805 km per ogni rifornimento. Una volta parcheggiato in campeggio, la batteria al litio e l’inverter del VX-E si occupano dell’alimentazione, facendo funzionare il frigorifero da 50 litri, il piano cottura a induzione, l’illuminazione a Led e le prese USB e a 12V. Sussex fornisce anche un allacciamento elettrico a 240 V per collegarsi a un campeggio con corrente da terra.

Il blocco cucina si combina con lo spazio aggiuntivo per riporre i bagagli e il piano d’appoggio sul retro per coprire l’intera lunghezza del lato conducente, del passeggero posteriore e del vano di carico. Il camper da 440 cm può ospitare quattro persone su una combinazione di panca posteriore pieghevole a due posti e due sedili anteriori. Può ospitare tutti sul letto inferiore pieghevole “rock-n-roll” e sul letto superiore disponibile nel tetto a scomparsa.

Il Nissan Camper Car VX-E è l’ultima proposta di Sussex, lanciata come parte della gamma di modelli 2022. L’azienda costruisce il camper su Nissan NV200 usati. I prezzi partono da 48.995 sterline, un bel risparmio iniziale rispetto alle 67.995 sterline che Sussex chiede per il camper e-NV200 completamente elettrico. Le opzioni disponibili per il modello VX-E includono la ricarica solare, una toilette estraibile sotto il letto e un forno a microonde.

