Il nuovo Nissan X-Trail 2022 è il quinto modello elettrificato lanciato da Nissan nel 2022. La gamma di crossover elettrificati Nissan ha un nuovo carattere premium, con elementi tipici del dna giapponese. Design, contenuti tecnologici, qualità costruttive e qualità dei materiali sono pensati per un cliente più esigente in termini di stile, prestazioni, piacere di guida, sicurezza e comfort.

Nissan X-Trail 2022: design possente e moderno

Gli esterni sono caratterizzati da elementi tipici del design Nissan, come il tetto flottante e la griglia V-Motion, con il frontale impreziosito da gruppi ottici che seguono la linea del cofano. Alla vista laterale, i generosi passaruota trasmettono robustezza, mentre le modanature disegnano una linea tra passaruota anteriori e posteriori, contribuendo a conferire dinamicità al corpo vettura.

Al posteriore, il montante C, il lunotto e lo spoiler si integrano fra loro per un design elegante e pulito, completato da avvolgenti luci sdoppiate, che garantiscono un’ampia apertura del bagagliaio.

Molte soluzioni studiate per offrire la massima efficienza aerodinamica: deflettori 3D per gli pneumatici; griglia frontale attiva per regolare automaticamente il flusso d’aria nel vano motore; sottoscocca carenato per ottimizzare i flussi sotto la vettura; montante A disegnato per migliorare la penetrazione aerodinamica e un’esclusiva sagomatura del frontale per accompagnare i flussi d’aria ai lati della vettura.

Nuovo X-Trail offre ampio spazio alla personalizzazione, con 10 colori disponibili per la carrozzeria e cinque combinazioni bicolore, per un totale di ben 15 varianti.

Interni premium e funzionali

L’abitacolo del nuovo Nissan X-Trail riscrive gli standard nel segmento per design e praticità. La qualità superiore dei materiali e delle finiture, le tecnologie per il comfort, i sistemi di assistenza alla guida e connettività, il tutto unito al grande spazio a disposizione offrono a guidatore e passeggeri un ambiente comodo, funzionale e rilassante.

Grande attenzione è stata riservata ai pulsanti e agli interruttori presenti nell’abitacolo, che risultano semplici da utilizzare e intuitivi e trasmettono un senso di qualità e modernità alla vista e al tatto. Nella console centrale è presente il selettore della modalità (e-shifter), insieme a due porta bicchieri e uno slot per la ricarica wireless per gli smartphone da 15w. Il sistema ricarica attivamente la batteria dello smartphone, a differenza di altri sistemi presenti sul mercato che si limitano a evitare che si scarichi.

Trai i sedili anteriori è presente un poggia gomiti all’interno del quale c’è un ampio spazio porta oggetti, che, grazie al sistema di apertura “a farfalla”, è facilmente accessibile anche dai passeggeri dei sedili posteriori. Sotto la console centrale è disponibile un ulteriore e comodo vano in grado di ospitare una borsa o un tablet.

Le portiere posteriori rendono facili le operazioni di carico e scarico, l’installazione di un seggiolino per bambini o semplicemente l’ingresso in auto. La seconda fila di sedili si divide in una configurazione 40:20:40, con sportello centrale per il trasporto di oggetti lunghi, senza dover abbattere uno dei due schienali. Il divanetto posteriore può scorrere in avanti per massimizzare lo spazio del bagagliaio e consentire un facile accesso alla terza fila nella configurazione sette posti.

I passeggeri del divanetto posteriore possono accedere a comandi dedicati per il sistema di climatizzazione, insieme ad una doppia porta USB di tipo A e C. Tendine oscuranti integrate nelle portiere posteriori proteggono i passeggeri dai raggi solari. Il nuovo X-Trail è l’unico SUV elettrificato sette posti disponibile sul mercato.

e-POWER, l’elettrico senza spina

Il nuovo X-Trail è il secondo modello della gamma ad essere equipaggiato con l’innovativo sistema di propulsione e‑Power.

Nel sistema e-Power a bordo del nuovo X-Trail, il motore elettrico da 204 CV (150 kW) è l’unico che muove le ruote della vettura e garantisce un piacere di guida tipico di un EV, con accelerazione brillante e una notevole coppia di 330 Nm subito disponibile, ad ogni regime e in ogni circostanza. Spingere a fondo il pedale dell’acceleratore trasmette al guidatore la stessa sensazione che si prova alla guida di una berlina dalle alte prestazioni, ma con maggiore fluidità e progressione nell’erogazione della potenza.

L’energia elettrica necessaria alla trazione è prodotta a bordo della vettura da un motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri, capace di garantire la massima efficienza e rendimento grazie all’innovativa tecnologia con rapporto di compressione variabile. Il sistema non prevede ricarica alla spina e per fare il pieno di energia basta riempire il serbatoio di benzina presso un esercente tradizionale.

L’energia prodotta dal motore termico va all’inverter e da questo può essere trasmessa alla batteria, al motore elettrico o a entrambi. In nessun caso la potenza termica viene trasmessa direttamente alle ruote. Tutto è regolato da una sofisticata unità di controllo che ottimizzata i flussi di energia sulla base di una serie di parametri, tra cui lo stato di carica della batteria, le condizioni di guida e la richiesta di forza motrice, e massimizza il tempo in cui il motore termico rimane spento.

Viaggiando a bassa velocità, l’energia prodotta dal motore termico va in parte al motore elettrico e in parte alla batteria e quando quest’ultima è completamente carica, il motore termico si spegne e la macchina procede mossa esclusivamente dalla carica della batteria.

In caso di forte accelerazione o viaggiando ad alta velocità, l’energia necessaria al motore elettrico arriva sia dal motore termico che dalla batteria. L’unità di controllo gestisce anche la fase di rigenerazione, così quando si rilascia il pedale dell’acceleratore o si aziona il freno, il motore elettrico trasforma l’energia cinetica della vettura in energia elettrica che va a ricaricare la batteria.

e-4ORCE, il 4×4 Nissan incontra il futuro

e-4ORCE è la tecnologia di trazione integrale più avanzata di Nissan, pensata per essere abbinata a propulsori elettrificati. La sua natura è nel suo nome, dove “e” sta per motore di trazione Nissan 100% elettrico, “4ORCE” sta per potenza e “4” per trazione integrale.

I due motori elettrici, uno per ogni asse, sono gestiti da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione frenante sulle singole ruote, per garantire sicurezza, controllo e comfort di marcia senza precedenti su ogni tracciato, ogni superficie e in ogni condizione. Ad esempio, in curva, su strade bagnate o innevate, il veicolo segue fedelmente la traiettoria impostata dal guidatore.

La potenza totale è pari a 213 CV (157 kW) (213 CV), con motore posteriore da 128 CV (94 kW) e l’accelerazione bruciante. Bastano infatti 7 secondi per passare da 0 a 100km/h.

Su X-Trail debutta l’e-Pedal Step, tecnologia già presente su altri modelli elettrificati Nissan che permette di accelerare e rallentare la vettura utilizzando esclusivamente il pedale dell’acceleratore.

Tecnologico e connesso con NissanConnect

Nuovo X-Trail è equipaggiato con un sistema di infotainment avanzato, che offre un’ampia gamma id servizi connessi, tra cui l’integrazione con gli smartphone, l’In-Car WiFi per collegare fino a sette dispositivi, e l’app NissanConnect Services per gestire e monitorare il veicolo da remoto.

Il display ad alta risoluzione NissanConnect da 12,3” dà accesso a tutte le funzioni di navigazione, intrattenimento e impostazione del veicolo, ed è compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay. Lo schermo TFT multifunzione da 12,3” anche questo ad alta risoluzione, è configurabile per fornire al guidatore informazioni sul veicolo, la navigazione, il traffico o l’intrattenimento. L’innovativo Head-Up Display da 10,8 pollici proietta le informazioni principali sull’itinerario, le funzioni di assistenza alla guida e le indicazioni stradali direttamente sul parabrezza, senza che il guidatore distolga gli occhi dalla strada.

Grazie all’applicazione NissanConnect Services, è possibile tramite smartphone interagire da remoto con la vettura per aprire e chiudere le portiere, azionare il clacson e le luci. Inoltre, è disponibile un sistema di alert, che avverte se la vettura è utilizzata oltre un perimetro, un orario o una velocità prestabiliti. Una funzione preziosa per i genitori che danno la vettura in uso ai propri figli.

Nuovo Nissan X-Trail è disponibile in 4 allestimenti, con prezzi a partire da 38.080 euro e può essere ordinato presso le concessionarie della rete Nissan.

