Usava la tecnica del “traino” per non pagare il Telepass: beccato

La Procura di Frosinone ha chiuso le indagini su un uomo del Cassinate che avrebbe truffato le Autostrade utilizzando la tecnica del “traino”. L’uomo si sarebbe accodato al veicolo che lo precedeva per evitare di pagare il pedaggio, transitando come se fossero un unico mezzo.

Sono state contestate al 47enne 16 violazioni tra il 2020 e il 2022, per un valore di poche centinaia di euro. L’automobilista è stato avvisato della conclusione delle indagini e viene accusato di truffa continuata.

Questa tecnica è stata anche ipotizzata per un altro caso di sospetto utilizzo fraudolento della rete autostradale di cui avevamo parlato tempo fa, in cui un anziano ospite di una casa di riposo a Fiuggi aveva adottato lo stesso metodo.

La tecnica del “traino” consiste nel seguire un veicolo che si trova davanti al proprio, riducendo la distanza tra i due in modo da far scattare il sensore che rileva la presenza di un solo veicolo. In questo modo, il conducente che segue riesce a passare attraverso la stazione di pedaggio senza pagare, perché il sistema lo considera come se fosse un unico mezzo.

Si tratta di una pratica ovviamente illegale e pericolosa, che può causare incidenti stradali e comporta una sanzione amministrativa, oltre al rischio di essere denunciati per reato penale. La pena prevista in Italia per il reato di truffa è rappresentata dalla reclusione da sei mesi a tre anni e dalla multa da 51 a 1.032 euro.

