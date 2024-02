Nuova Citroen ë-C3 2024 è pronta a conquistare le strade cittadine per la prima volta in versione 100% elettrica. Con un design tutto nuovo, completamente equipaggiata e con prezzi che partono da 23.900 euro.

Citroën osa con la sua ë-C3 100% elettrica, ridisegnando le sue forme arrotondate, per presentarsi con un design più muscolare ed audace, che rimanda al mondo dei suv. Il frontale è più alto e verticale ed incorpora anche il nuovo grande logo ovale con gli “chevron”.

Più alta e con un look innovativo dato anche dalla nuova firma luminosa dei proiettori anteriori e posteriori a tre livelli con una barra verticale e due barre orizzontali quasi simili a delle lame.

La nuova Citroen ë-C3 monta anche grandi cerchi in lega da 16 e 17 pollici in acciaio e in lega diamantata (di serie sulle versioni ‘Max’). Più alta e più squadrata, ma con un ingombro simile, ha una posizione di guida più alta e monta le sospensioni Citroën Advanced Comfort con smorzatori idraulici progressivi come equipaggiamento di serie su tutte le versioni di Nuova ë-C3, 100% elettrica.

Nuova Citroen ë-C3 2024: gli interni

Gli spaziosi interni offrono un ambiente lounge grazie ai nuovi sedili Citroën Advanced Comfort che sono stati progettati su misura per l’auto e offrono una sensazione accogliente e confortevole. Il nuovo abitacolo, decisamente più spazioso rispetto al modello precedente, è ricco di vani portaoggetti utili e pratici sui pannelli delle porte, sulla console centrale e sotto il bracciolo centrale, mentre la console centrale è provvista di un tappetino di ricarica wireless (di serie sulle versioni Max).

La vera novità è l’assenza di un quadro strumenti tradizionale. Nuova ë-C3, 100%, adotta il nuovo Head-Up Display Citroën che riflette le informazioni del veicolo su una sezione nera lucida tra la parte superiore del cruscotto e la parte inferiore del parabrezza. Questa soluzione permette al conducente di accedere facilmente a tutte le informazioni chiave di cui ha bisogno senza distogliere lo sguardo dalla strada. Il nuovo volante compatto è più piccolo e maneggevole, ed è regolabile in altezza e inclinazione per evitare interferenze con l’Head-Up Display Citroën quando quest’ultimo è in funzione.

Al centro della plancia è presente uno schermo di infotainment flottante, a colori, da 10,25 pollici, leggermente inclinato verso il guidatore, mentre il sistema “My Citroen Play with Smartphone Station” con un’App dedicata è offerto di serie ai proprietari del modello “You” per accedere a musica, radio, chiamate e navigazione tramite il proprio dispositivo. Mentre My Citroen Drive con touchscreen da 10 è di serie sulle versioni Max. La funzionalità WiFi wireless consente il mirroring dello smartphone e la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

Entrambe le versioni di nuova ë-C3 e i rispettivi livelli del sistema di infotainment di serie sono compatibili con la nuova app Citroën e-Routes, grazie alla quale si possono pianificare i viaggi, monitorare lo stato di carica e il livello della batteria in tempo reale. L’App fa parte dell’abbonamento ai servizi connessi “Connect Plus”. Utilizzando l’App MyCitroën, inoltre si potranno anche gestire gli orari della ricarica, nonché programmare il preriscaldamento o precondizionamento del veicolo, controllare il livello di carica della batteria e l’ubicazione del veicolo a distanza. Non mancano infine tutte le recenti tecnologie di assistenza alla guida.

Il motore, l’autonomia e i tempi di ricarica

Il motore elettrico da 83kW/113cv eroga la potenza e la coppia necessarie per gli spostamenti quotidiani e i lunghi viaggi, mentre la batteria LFP da 44kWh garantisce un’autonomia di circa 320km, che sale a 440km nel solo uso cittadino. La ricarica rapida a corrente continua da 100 kW impiega solo 26 minuti per ricaricare dal 20 all’80% della capacità.

La ricarica standard a corrente alternata, dal 20% all’80%, richiede circa 4 ore e 10 utilizzando una potenza di 7kW, o 2 ore e 50 se è disponibile una potenza di 11kW. L’accesso alle strutture di ricarica a corrente alternata sia domestiche che pubbliche è facile grazie al cavo Mode 3 fornito in dotazione, ideale per la ricarica regolare a casa tramite una Wallbox e per le stazioni di ricarica pubbliche. Il cavo consente una ricarica da una Wallbox monofase da 7,4 kW o trifase da 11 kW.

Il suo motore da 83 kW (113 CV) e il cambio completamente automatico consentono alla nuova ë-C3 un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi e una velocità massima di 135 km/h.

Prezzi ed equipaggiamenti

ë-C3 con un’autonomia di 320 km sarà offerta a un prezzo di listino a partire da 23.900 euro. Il percorso d’acquisto è più semplice grazie a una gamma progettata intono a due versioni ben equipaggiate: la versione di ingresso You e la top di gamma Max proposta a 28.400 euro. La Citroën ë-C3 con un’autonomia di 200 km arriverà sul mercato nel 2025 a un prezzo a partire da 19.990 euro.

La proposta di ingresso gamma “You” è dotata di serie di proiettori anteriori a led, sospensioni Citroën Advanced Comfort, Active Safety Brake, il nuovo Citroën Head Up display, il sistema di infotainment “My Citroen Play con Smartphone Station”, retrovisori elettrici, illuminazione automatica, radar di parcheggio posteriore, spoiler posteriore, regolatore/limitatore di velocità, climatizzatore manuale e 6 airbag.

La serie top di gamma “Max” aggiunge, inoltre, cerchi in lega da 17 pollici diamantati, la vernice bicolore Citroën con tetto a contrasto, le barre decorative al tetto, gli elementi di protezione anteriori e posteriori, il touchscreen a colori da 10,25 pollici con mirroring dello smartphone, i sedili Citroën Advanced Comfort, i tergicristalli automatici, i retrovisori ripiegabili elettricamente e riscaldabili, il volante con rivestimento in similpelle, il sedile della seconda fila ribaltabile 60/40, la regolazione del sedile del conducente, luci posteriori a led, vetri posteriori oscurati, sedili in TEP/tessuto, climatizzatore automatico, navigazione 3D, ricarica wireless, telecamera posteriore, retrovisore elettrocromatico e alzacristalli elettrici posteriori.

Nuova ë-C3 sarà proposta in una gamma di 5 tinte di carrozzeria: Bianco Banquise, Blu Montecarlo, Rosso Elisir, Grigio Mercurio e Nero Perla Nera. Il caratteristico tetto bicolore a contrasto, fa parte dell’equipaggiamento di serie in nero o in bianco sulla versione Max.

Copyright Image: Sinergon LTD