Il nuovo Ford Transit Custom Nugget raggiunge nuovi livelli di connettività, versatilità ed esperienza di guida. Per la prima volta, la gamma di propulsori a basse emissioni include anche la motorizzazione Plug-In Hybrid. Il design si arricchisce di nuovi elementi sia all’interno sia all’esterno, per avventure “on the road” davvero indimenticabili.

La nuova generazione di Transit Custom Nugget sarà lanciata in diverse fasi, partendo dalla versione Nugget Titanium con tetto sollevabile e motore EcoBlue da 170 CV con cambio automatico a otto rapporti, già ordinabile, con le prime consegne previste per la prossima primavera. Le altre versioni, compresa la variante Plug-In Hybrid, saranno introdotte a successivamente.

Nuovo Ford Transit Custom Nugget: caratteristiche

Prendendo ispirazione dal lussuoso design dell’abitacolo del nuovo Tourneo Custom, Ford ha introdotto a bordo del camper una serie di personalizzazioni e una qualità dei materiali di livello superiore, trasformando in maniera significativa l’esperienza a bordo.

Il nuovo design della plancia e il pavimento piatto favoriscono l’accesso e facilitano il passaggio dai due sedili anteriori alla zona “living”; un innovativo airbag frontale lato passeggero montato sul tetto contribuisce a ottimizzare la configurazione della plancia. Il pavimento più basso e il gradino laterale integrato, facilitano anche le operazioni di carico e scarico, avvalendosi del supporto delle porte laterali scorrevoli e di un’apertura del portellone posteriore leader nella sua categoria.

Per la prima volta sulla gamma Nugget, Ford introduce un propulsore Plug-In Hybrid, che condivide la tecnologia con la Ford Kuga Plug-In Hybrid. Il nuovo Nugget si avvale di un motore a benzina a ciclo Atkinson da 2,5 litri con una batteria da 11,8 kWh utilizzabili e un motore elettrico per offrire una potenza combinata di 232 CV e la possibilità di guidare anche in modalità 100% elettrica.

Un telaio completamente nuovo con sospensioni posteriori indipendenti migliora comfort di guida e maneggevolezza, mentre per chi ama le avventure in off-road o pratica sport in luoghi remoti, saranno disponibili anche motorizzazioni abbinate alla trazione integrale.

Grazie all’ultima versione del Ford Sync è ancora più semplice trovare una destinazione, ascoltare musica e restare sempre connessi: l’elegante abitacolo è dotato di un quadro completamente digitale e di un ampio touchscreen da 13 pollici. Le funzioni di navigazione, audio e infotainment possono essere gestite tramite il touchscreen o il controllo vocale: di serie l’integrazione wireless dei telefoni Android Auto e Apple Carplay.

Il Nugget è dotato di una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida come l”Intelligent Adaptive Cruise Control con Lane Centering che aiuta a ridurre l’affaticamento nei lunghi viaggi in autostrada o nel traffico, mentre il Reverse Brake Assist e il sistema di telecamere a 360 gradi supportano il conducente durante le manovre negli spazi ristretti.

Come migliorare il concept di un camper

Ford e Westfalia hanno aumentato in maniera significativa il livello di lusso e le caratteristiche ergonomiche del nuovo modello, ridisegnando completamente lo spazio abitativo per ricreare la popolare configurazione “multizona”. Questa esclusiva configurazione degli interni fa sì che, nonostante la presenza di due letti matrimoniali, i campeggiatori possano muoversi all’interno dell’abitacolo, cucinare o salire e scendere dal veicolo senza disturbare gli altri occupanti.

L’area prevista per le sedute degli occupanti è un luogo sicuro e confortevole per viaggiare e si trasforma facilmente in zona pranzo e zona notte quando il camper è in sosta. Oltre all’ottimizzazione dei vani portaoggetti e all’impiego di materiali di alta qualità, Ford ha inserito anche altri elementi, come ad esempio: i sedili anteriori riscaldabili e girevoli; la speciale panca posteriore a tre posti, con riscaldamento opzionale, che consente di viaggiare in cinque in tutta comodità ed i nuovi altoparlanti audio e porte USB-C di serie per i passeggeri della panca posteriore.

L’ottimizzazione della configurazione a “L” della cucina rende più piacevole la preparazione dei pasti. Il nuovo, pratico frigorifero a cassetti è di facile accesso ed è abbastanza grande da contenere bottiglie in posizione verticale. In combinazione con il nuovo piano cottura e il lavello integrati, ora con acqua calda di serie, il design delle superfici appare decisamente ordinato e offre il 20% in più di spazio per il piano di lavoro. Le chiusure con cerniere ammortizzate e le maniglie a scomparsa proteggono le dita dei bambini e attutiscono il rumore durante la guida.

La doccia calda/fredda montata sul retro è ora di serie, mentre la tenda per la privacy sul portellone posteriore è disponibile come optional. L’esperienza del campeggio è ulteriormente migliorata da nuove caratteristiche, tra cui: il tetto sollevabile con nuovo tessuto auto-ripiegabile per semplificare l’abbassamento; nuove posizioni di stivaggio integrate per il tavolo e le sedie da esterno, disponibile di serie; pratiche tende oscuranti a rullo che sostituiscono le tende per una maggiore privacy e un funzionamento più semplice.

Il nuovo Nugget offre anche funzioni high-tech per migliorare la connettività a bordo e il comfort, quando il veicolo è in sosta. La ricarica wireless 9 e il modem 5G standard consentono a tutti di intrattenersi e connettersi senza preoccuparsi di esaurire la batteria del telefono o i dati. L’opzione del tetto solare aiuta ad alimentare le funzioni interne o a ricaricare la batteria servizi: in condizioni climatiche ideali può generare più energia di quella utilizzata dalle funzionalità integrate.

Un touchscreen a colori da 7 pollici nella zona living consente di controllare facilmente il riscaldamento, i livelli dell’acqua, il livello della batteria e l’illuminazione del nuovo Nugget.

