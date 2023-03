La nuova Opel Grandland GSe 2023 combina caratteristiche di guida sportiva con la flessibilità e l’inconfondibile eleganza della serie GSe. I fan di Opel Grandland possono già ordinare il nuovo modello top di gamma al prezzo di 55.000 € (prezzo in Italia chiavi in mano IPT esclusa).

Opel Grandland GSe 2023: motore

La nuova Opel Grandland Gse combina un motore a benzina 1.6 turbocompresso da 147 kW/200 CV e due motori elettrici, uno per asse. Il motore elettrico sull’asse anteriore genera fino a 81,2 kW/110 CV, quello sull’asse posteriore fino a 83 kW/113 CV. Il risultato è una potenza di sistema fino a 221 kW/300 CV e una straordinaria coppia massima di 520 Nm.

La motorizzazione plug-in hybrid rende Opel Grandland GSe un veicolo a trazione integrale elettrica permanente che assicura un’aderenza ottimale e una partenza da fermo al vertice del segmento. Opel GSe è in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 235 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica). Con la batteria agli ioni di litio da 14,2 kWh, Opel Grandland GSe può percorrere fino a 63 chilometri a zero emissioni locali nel ciclo WLTP.

Opel Grandland GSe 2023: caratteristiche

Oltre ai montanti McPherson all’anteriore e alla sospensione multi-link al posteriore, il SUV più sportivo di Opel monta ammortizzatori e molle più rigidi dotati della tecnologia Koni FSD, che permette di avere diverse caratteristiche di ammortizzazione per maneggevolezza e comfort. Il risultato è una Opel Grandland GSe che risponde in maniera ancora più immediata e prevedibile a qualsiasi comando, conservando la tipica stabilità Opel in frenata, in curva e in autostrada.

Il design della carrozzeria di Opel Grandland con l’Opel Vizor viene ulteriormente evidenziato dagli stilemi tipici del marchio GSe come i cerchi in lega da 19 pollici “Monza”, l’originale diffusore posteriore e l’emblema GSe sul portellone posteriore. Chi desidera distinguersi ulteriormente può ordinare Opel Grandland GSe con il cofano nero, disponibile in opzione.

Opel Grandland GSe 2023: interni

Nell’abitacolo, i sedili anteriori sportivi con rivestimento di Alcantara e certificazione AGR permettono a guidatore e passeggero di Opel Grandland GSe di godersi una guida sportiva mentre le loro colonne vertebrali sfruttano tutto il comfort, il sostegno e l’ampia gamma di regolazioni offerti da questi sedili eccezionalmente ergonomici. Inoltre, ogni Opel Grandland GSe è dotata di sedili e volante riscaldati di serie e di un’ampia gamma di moderni sistemi di assistenza che rende la guida ancora più sicura.

Le numerose funzioni offerte di serie includono allerta incidente e frenata attiva di emergenza, rilevamento pedoni con allerta in caso di involontario superamento dei limiti di carreggiata e rilevamento stanchezza, sistema di riconoscimento dei cartelli stradali, allerta angolo cieco laterale e regolazione automatica della velocità con funzione di Start&Stop. Le manovre di parcheggio e di uscita dai parcheggi sono rese più semplici dal sistema Parkpilot anteriore e posteriore, dal sistema di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore e dalla telecamera di retromarcia, tutti offerti di serie.

Il sistema Multimedia Navi Pro compatibile con Apple CarPlay e Android Auto con schermo touch a colori da 10 pollici e driver information display da 12 pollici garantisce massimi livelli di intrattenimento e connettività. Le informazioni sullo stato del veicolo, i percorsi e gli eventuali ingorghi sono accessibili tramite OpelConnect e i relativi servizi telematici e di navigazione live.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.