Panda a Pandino 2023: il raduno di Fiat Panda più atteso dell’anno!

Panda a Pandino 2023: il raduno di Fiat Panda farà il suo ritorno il weekend del 17-18 giugno, dopo il grande successo dell’edizione 2022. La manifestazione ha visto la partecipazione di 939 equipaggi provenienti da tutta Europa. Quest’anno l’evento più atteso dagli appassionati della Fiat Panda si terrà ancora una volta nella splendida cornice di Pandino (CR), a soli 30 km dal capoluogo lombardo.

L’utilitaria torinese, che sia una delle prime Panda 30 o una delle più recenti versioni Hybrid, sarà la protagonista indiscussa dell’evento “Panda a Pandino 2023”. L’associazione Panda a Pandino e centinaia di volontari Pandinesi torneranno a far festa sabato 17 e domenica 18 giugno, accogliendo con entusiasmo le Fiat Panda di tutte le epoche e provenienti da tutta Europa. L’obiettivo è superare il record di presenze dell’edizione 2022 e coinvolgere un pubblico ancora più vasto di appassionati.

Il programma dell’evento prevede molte sorprese e novità che coinvolgeranno grazie alla musica e a tanti ospiti illustri.

Il record di presenze della scorsa edizione di Panda a Pandino è un successo per la community di pandisti, ma anche l’opportunità per conoscere un territorio bellissimo con persone sinceramente ospitali come i Pandinesi. Questo mega-evento non è semplice raduno ma un’occasione per far festa mettendo insieme i supereoi di tutti i giorni che guidano un’auto tanti comune quanto speciale, ha spiegato William Jonathan, volto social di Panda a Pandino e pandista più attivo d’Italia, che festeggerà il suo compleanno il 18 giugno.