La nuova Peugeot E-5008 è l’unico modello di SUV elettrico a offrire sette posti con un’autonomia che arriva fino a 660 km. Basato sulla piattaforma STLA Medium e dotato di una batteria prodotta in Francia, mira a rispondere alle esigenze di chi cerca ampiezza, design moderno e prestazioni elettriche efficienti.

La versione base della E-5008 è equipaggiata con una batteria NMC (Nickel Manganese Cobalt) da 73 kWh, capace di garantire un’autonomia di 500 km. Successivamente verranno utilizzati gli accumulatori prodotti in Francia dalla joint venture ACC, a Douvrin. Questa versione, alimentata inizialmente da batterie fornite da BYD, si avvale di un powertrain elettrico monomotore da 210 CV e 345 Nm di coppia.

Per chi cerca maggiori prestazioni e un’autonomia estesa, la E-5008 Long Range rappresenta una soluzione ideale. Grazie a batterie da 98 kWh, questa versione promette un range fino a 660 km, con una leggera crescita della potenza che raggiunge i 230 CV.

Al vertice dell’offerta si posiziona la variante Dual Motor, che abbina due motori elettrici per una trazione integrale elettrificata e una potenza complessiva di 322 CV (213 CV dall’unità anteriore e 109 CV da quella posteriore). Nonostante l’impiego del pacco batterie da 73 kWh, comune alla versione base, questa configurazione assicura un’autonomia di 500 km, rivelandosi una scelta performante senza rinunciare all’efficienza.

Peugeot si impegna a garantire la batteria per otto anni o 160.000 km, assicurando almeno il 70% della capacità di ricarica originaria. Le opzioni di ricarica includono un caricabatterie di bordo da 11 kW di serie e uno da 22 kW come opzionale, mentre per la ricarica rapida in corrente continua la E-5008 supporta potenze fino a 160 kW. Questo consente di recuperare 100 km di autonomia in circa 10 minuti e di ricaricare la batteria dal 20% all’80% in soli 30 minuti, ottimizzando i tempi per gli spostamenti quotidiani e i lunghi viaggi.

La nuova Peugeot elettrica si distingue per un design che fonde elementi SUV con tocchi di raffinatezza. L’abitacolo promette un’atmosfera accogliente con il suo i-Cockpit® panoramico e soluzioni high-tech per un’esperienza di guida avanzata. Il design esterno della E-5008 punta su un aspetto dinamico, con una linea di cintura alta e spalle pronunciate che ne aumentano la presenza su strada. Gli interni, con il Peugeot Panoramic i-Cockpit da 21″, offrono un ambiente tecnologico e user-friendly.

La piattaforma STLA Medium assicura eccellenze in termini di autonomia, tempo di ricarica, e prestazioni. Peugeot E-5008 offre una varietà di servizi connessi, tra cui il trip planner, la ricarica intelligente, e la possibilità di aggiornamenti over-the-air.

Con oltre 40 sistemi di assistenza alla guida, il Peugeot E-5008 avanza verso la guida semi-autonoma, offrendo un’esperienza di guida sicura e confortevole. Il sistema Drive Assist Plus 2.0, ad esempio, utilizza sensori e telecamere per assistere il conducente, alleggerendo il carico di lavoro in autostrada.

Copyright Image: Sinergon LTD