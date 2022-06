Peugeot 208 Style: la nuova serie speciale in limited edition

Peugeot 208 Style è la nuova serie limitata speciale realizzata in soli 50 esemplari. Il design unico di 208 viene arricchito da una dotazione di serie che permette di distinguersi ancor di più in un segmento importante del mercato, grazie ad interni specifici, fari anteriori Eco Led, vetri posteriori e lunotto oscurati e monogramma Style in diversi punti dell’auto.

Cinquanta esemplari ordinabili solo online, in perfetta sintonia col percorso di digitalizzazione che il brand del Leone ha intrapreso diverso tempo fa. Questa nuova serie speciale trae origine dall’allestimento cuore di gamma Active Pack già completo cui la Style aggiunge nuovi contenuti di serie ed una specifica personalizzazione.

Peugeot 208 Style: caratteristiche

specifici interni Pneuma 3D grigio con impunture a contrasto Blue Azule

dettaglio pannelli porte Blue Azule

fari anteriori Eco-Led

cristalli posteriori e lunotto oscurati

soglie porta in alluminio griffate Peugeot

fiancata posteriore con il monogramma Style

inserti dedicati sui montanti centrali delle portiere

tappetini specifici Style

vernice metallizzata Grigio Artense

Nuova Peugeot 208 Style è disponibile con un’unica motorizzazione, la 1.2 PureTech 75 S&S a benzina ed ha un prezzo di listino di 20.050 euro chiavi in mano. Sarà ordinabile esclusivamente online collegandosi al sito Peugeot e permette di beneficiare anche degli incentivi statali previsti in caso di rottamazione (salvo disponibilità) e, scegliendo il finanziamento Peugept I-Move, il prezzo si riduce a soli 15.150 euro.

