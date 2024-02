The One Dolomiti di Scatto Italiano: l’edizione speciale dedicata ai cicloturisti

“The One Dolomiti” di Scatto Italiano celebra sia la passione per la bici che l’amore per il turismo. Con un design ispirato al paesaggio dolomitico e una configurazione tecnica di alto livello, questa edizione speciale offre agli appassionati una compagna di viaggio progettata per esplorare con stile e comfort le strade e i sentieri di una delle regioni più belle d’Italia.

Per gli amanti del cicloturismo in Italia, che negli ultimi tre anni ha visto quasi raddoppiare il numero dei suoi appassionati, Scatto Italiano presenta “The One Dolomiti”. Questa Special Edition rappresenta un omaggio al senso di libertà e avventura che pulsa nelle vene dei cicloturisti sulle Dolomiti.

“The One Dolomiti” è il frutto dell’incontro tra l’atelier milanese Scatto Italiano, noto per le sue biciclette su misura che fondono design e prestazioni, e Günther Linder, anima del Linder Cycling Hotel e ciclista appassionato. Questa collaborazione ha dato vita a una bici che non solo rispecchia l’essenza della catena montuosa con i suoi colori e tratti distintivi ma anche incarna lo spirito sportivo e dinamico dei ciclisti che attraversano questi paesaggi mozzafiato.

Realizzata con un’attenzione maniacale al dettaglio, “The One Dolomiti” presenta una colorazione che rende omaggio ai cieli stellati, alle cime innevate e al fenomeno dell’Enrosadira. Il Blu Galassia, il Bianco Neve e il Roccia Enrosadira sono i colori scelti per rappresentare visivamente l’esperienza unica di pedalare tra le Dolomiti. Il design della bicicletta, con le sue grafiche che simulano le vette dolomitiche, offre un effetto visivo unico che varia con il cambiare della luce, proprio come il paesaggio che ispira questo modello.

Dotata di cambio posteriore Campagnolo a 10 velocità e leve del cambio posizionate sul tubo orizzontale, “The One Dolomiti” si ispira alle biciclette storiche, pur offrendo tecnologie moderne. I materiali scelti, come il legno di Noce Americano per il manubrio Café Racer e il parafango Aria, insieme ai copertoncini Gravel Cinturati Pirelli e alla sella in cuoio Brooks England, enfatizzano l’unicità e la qualità superiore di questa bicicletta.

Oltre al primo esemplare, esposto presso il Linder Cycling Hotel, Scatto Italiano offre ampie possibilità di personalizzazione per questa serie limitata, consentendo ai ciclisti di creare una bicicletta che sia veramente loro, con opzioni che vanno dal telaio su misura alle incisioni personalizzate.

