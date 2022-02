Entra a listino il nuovo Peugeot 3008 Hybrid Active Pack.

Peugeot 3008 Hybrid Active Pack è la nuova porta d’ingresso nel mondo ibrido ricaricabile di Peugeot 3008. Peugeot offre un’ampia libertà di scelta che si concretizza in una gamma che si declina in efficienti e prestazionali propulsori Diesel BlueHDi, benzina PureTech, entrambi da 130 CV e proposti con cambio manuale a 6 rapporti oppure automatico EAT8 a 8.

L’offerta ibrida plug-in di Peugeot 3008 apre invece un nuovo capitolo, in cui il motore benzina convive con un motore elettrico per una potenza complessiva di 225 CV. Con un ulteriore motore elettrico al posteriore, si ottengono invece i 300 CV di Hybrid4 che offre anche la trazione integrale per affrontare terreni più insidiosi grazie alla distribuzione della potenza sulle 4 ruote.

Con 6 differenti allestimenti, diventa facile scegliere la propria Peugeot 3008 attingendo dal mix di dotazioni incluse di serie. La variante Hybrid 225 nel nuovo allestimento Active Pack diventa la nuova soglia d’ingresso nella gamma ibrida ricaricabile.

Peugeot 3008 Hybrid Active Pack: allestimento e prezzi

Cerchi in lega da 18″ Detroit

Retrovisore interno frameless senza cornice, completo di led blu per segnalare la guida in modalità elettrica ZEV

Interni Tep/Tessuto Colyn con regolazione lombare per il conducente

3D Connected Navigation per la navigazione con le informazioni sul traffico in tempo reale

Peugeot Connect Assistance & SOS, con cui viene attivata una chiamata di emergenza automatica completa di geolocalizzazione della vettura.

La gamma di Peugeot 3008 esordisce dai 31.350 euro della versione benzina PureTech 130 e dai 33.550 euro della Diesel BlueHDi di pari potenza, mentre le motorizzazioni ibride plug-in esordiscono dai 44.980 euro per la nuova versione Hybrid 225 Active Pack.

