Peugeot 408X: al Salone di Shanghai la 408 per la Cina

Peugeot 408X fa il suo debutto al Salone Internazionale dell’Automobile di Shanghai, insieme alla concept car Peugeot Inception.

La 408X, chiamata con la X finale in quando è già presente una 408 per lo stesso mercato cinese, è presso lo stabilimento Dongfeng Peugeot di Chengdu. Disponibile in due versioni ibride plug-in da 180 CV o 225 CV, oltre al motore a benzina PureTech da 130 CV, il nuovo modello è stato realizzato con un design innovativo che combina stile fastback ai vertici del segmento C. Il Peugeot i-Cockpit di ultima generazione e le tecnologie innovative dedicate al piacere di guida lo rendono una scelta eccellente per gli automobilisti attenti all’efficienza.

In vendita in Cina dal mese di gennaio, la 408X ha suscitato l’interesse di molti appassionati di auto per il suo design, l’efficienza e la qualità delle prestazioni. La vettura dimostra inoltre l’attenzione di Peugeot all’elettrificazione intelligente e all’efficienza, con la disponibilità di due motorizzazioni ibride plug-in da 180 CV o 225 CV, nonché il motore a benzina PureTech da 130 CV.

Il Salone di Shanghai, in programma dal 18 al 27 aprile, rappresenta quindi un’occasione perfetta per Peugeot di presentare il nuovo modello cinese 408X insieme al concept Peugeot Inception per la prima volta in Asia.

Peugeot Inception Concept, presentato in anteprima mondiale al CES di Las Vegas lo scorso gennaio e poi presentato in Europa, è un’ulteriore dimostrazione della visione ottimistica di Peugeot del futuro dell’auto. Peugeot Inception si distingue per il nuovo linguaggio formale del design che esalta il fascino felino e all’avanguardia. Il veicolo dispone di interni rivoluzionari e promette sensazioni di guida inedite, incarnando la visione del marchio per i suoi futuri veicoli elettrici.

Peugeot dimostra quindi la propria creatività ed eccellenza ingegneristica con il nuovo modello 408X, disponibile in due versioni ibride plug-in e motore a benzina PureTech. Peugeot Inception rappresenta la visione del marchio per il futuro dell’auto, con un design all’avanguardia e tecnologie innovative dedicate al piacere di guida.

