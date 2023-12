Pneumatici con catene da neve integrate: ecco l’idea Hyundai e Kia

Hyundai e Kia hanno recentemente presentato una nuova tecnologia per pneumatici con catene da neve integrate, progettata per facilitare guida in sicura durante l’inverno. E’ davvero l’idea definitiva per lasciarci alle spalle catene e calze da neve?

Diciamo subito che questa tecnologia sfrutta moduli in lega a memoria di forma, situati all’interno della ruota e dello pneumatico. Questi moduli si estendono agendo come vere e proprie catene da neve quando viene inviato un segnale elettrico.

Com’è fatto lo pneumatico di Hyundai Kia

A differenza delle tradizionali catene da neve, spesso complesse da installare e rimuovere, la tecnologia proposta dai coreani permette il dispiegamento automatico delle catene in lega a memoria di forma premendo semplicemente un pulsante, aumentando così la sicurezza su strade innevate.

La tecnologia degli pneumatici integrati con catene da neve si compone di un insieme di ruota e pneumatico con scanalature radiali disposte a intervalli regolari, simili a una pizza, con moduli in lega a memoria di forma inseriti in questi canali. La lega a memoria di forma, che ritorna alla sua forma originale quando viene applicata una corrente elettrica, è fondamentale in questa tecnologia.

Come funziona durante la guida?

Durante la guida normale, la lega a memoria di forma situata all’interno della ruota è compressa nella forma della lettera ‘L’ e non entra in contatto con la strada.

Quando il guidatore attiva la funzione per le catene, viene applicata una corrente elettrica, facendo sì che la lega a memoria di forma torni al suo profilo originale. Il materiale si trasforma in una forma a ‘J’, spingendo il modulo fuori dal pneumatico per entrare in contatto con il manto stradale, migliorando così l’aderenza, la stabilità e la sicurezza su strade innevate.

Nel caso in cui lo pneumatico dovesse consumarsi fino al punto in cui il modulo diventa visibile in modalità di guida normale, a causa di un’eccessiva usura, è possibile facilmente riconoscere il deterioramento. Questo aspetto aiuta a non trascurare il ciclo di sostituzione degli pneumatici, garantendo una manutenzione tempestiva e una guida sicura.

Sono già disponibili?

Purtroppo no, ma la tecnologia è in attesa di brevetto sia in Corea del Sud che negli Stati Uniti. La buona notizia è che Hyundai e Kia stanno già pensando alla produzione di massa di questi pneumatici, dopo ulteriori sviluppi tecnologici, test di durata e prestazioni, ed anche ovviamente in accordo con le normative vigenti nei vari Paesi.

Se dovessero davvero entrare in produzione, il lancio di questi pneumatici potrebbe rappresentare un notevole passo avanti nella sicurezza nella guida nei mesi invernali.

Copyright Image: Sinergon LTD