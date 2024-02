Porsche inanella record di vendite in Italia: ecco perchè

Porsche Italia ha chiuso il 2023 registrando un incremento del 5% nelle consegne rispetto all’anno precedente. Le prospettive per il futuro, la rete Porsche Charging Lounge.

Porsche Italia ha concluso il 2023 con risultati eccezionali, segnando numeri importati nel mercato italiano e gettando basi per un futuro caratterizzato soprattutto dall’innovazione e dall’espansione verso la mobilità elettrica.

Lo scorso anno ha visto Porsche Italia raggiungere le 7.642 consegne, evidenziando un incremento del 5% rispetto all’anno precedente. Questo tasso di crescita si è dimostrato superiore al 3% registrato a livello di gruppo. In particolare, il fatturato è salito del 26%, arrivando a 830 milioni di euro, grazie anche al significativo contributo delle personalizzazioni. Pietro Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia, durante l’incontro con la stampa al quale abbiamo partecipato presso l’Experience Center in Franciacorta, ha espresso grande soddisfazione per questi risultati, sottolineando come l’Italia rappresenti il terzo mercato singolo per Porsche in Europa, preceduta solo da Germania e Regno Unito.

Macan è la star, elettrica in arrivo con offerta leasing

La Macan si è confermato come il modello Porsche il più richiesto in Italia, con 3.267 consegne (43% del totale), seguito dall’iconica 911 con 1.718 unità (22%), dalla Cayenne con 1.376 (18%), dalla Taycan con 587 (8%), dalla 718 con 388 e dalla Panamera con 306. In particolare, la quota delle vendite di modelli elettrici, rappresentata principalmente dalla Taycan, ha raggiunto il 7,7%, ben oltre la media delle vendite di auto elettriche in Italia.

Per il 2024, le aspettative sono altrettanto positive, con proiezioni di ulteriori miglioramenti sia in termini di vendite sia di ricavi, che dovrebbero raggiungere il miliardo di euro, grazie al lancio di nuovi modelli, tra cui spicca la Macan elettrica, disponibile a un prezzo base di 88.187 euro, con consegne previste nella seconda metà di quest’anno.

Interessante l’offerta di leasing, pensata per offrire flessibilità e tranquillità ai clienti, evidenziando i vantaggi di passare a un veicolo elettrico senza le preoccupazioni tipiche dell’acquisto. L’offerta prevede un leasing con un valore residuo garantito del 58% dopo tre anni o 60.000 km, con l’opzione unica di uscita anticipata dopo solo un anno. Nell’offerta è compresa l’installazione di una wallbox, anche in contesti condominiali. Questo permette di godere della nuova Macan elettrica con minori impegni a lungo termine, offrendo una soluzione ottimale per chi desidera sperimentare la guida elettrica senza il vincolo di un contratto pluriennale. Porsche Italia ha anche delineato un’offerta di noleggio con un valore residuo del 65% dopo due anni o 40.000 km, comprendendo un pacchetto all-inclusive che facilita l’accesso a una mobilità elettrica senza pensieri, inclusa la ricarica.

Ovviamente non c’è solo Macan: l’ampliamento della gamma elettrica prevede anche il lancio della nuova Taycan entro la fine del primo trimestre, affiancata dalle future versioni elettriche delle 718 e della Cayenne, e l’introduzione delle versioni ibride della Panamera e della 911 entro la fine dell’anno.

Investimenti su Porsche Charging Lounge ed assistenza

Porsche Italia non si limita al solo ampliamento della gamma di prodotti, ma punta anche a un forte investimento nell’infrastruttura di vendita e assistenza, con un piano da 130 milioni di euro per aggiornare i concessionari secondo nuovi standard stilistici e l’apertura di nuovi Destination Porsche e centri di assistenza.

Non finisce qui, perchè la casa è impegnata nello sviluppo di soluzioni per favorire l’adozione dell’elettrico, inclusa la creazione della rete di ricarica Porsche Charging Lounge. Si tratta di una rete di ricarica esclusiva, che si distingue per la sua capacità di fornire una ricarica rapida in ambienti confortevoli e ben attrezzati, dove è possibile rilassarsi o lavorare mentre l’auto si ricarica.

Le stazioni di ricarica Porsche Charging Lounge sono dotate di colonnine ad alta potenza, capaci di raggiungere fino a 300 kW (aggiornabili a 400 kW). Dopo le prime stazioni in Germania, Porsche ha pianificato di espandere questa rete in maniera capillare, assicurando una copertura ampia e comoda per i propri clienti.

L’ottimismo per il futuro è basato non solo sui risultati finora conseguiti ma anche sugli ambiziosi obiettivi di elettrificazione, con l’azienda che mira a raggiungere l’80% delle vendite composte da modelli a emissioni zero entro il 2030. Questa visione è supportata da una crescente quota di vendite online, che nel 2023 hanno rappresentato oltre il 7% del totale, e un impegno costante nell’aggiornamento e ammodernamento della rete di vendita fisica, per offrire un’esperienza all’avanguardia ai clienti Porsche in Italia.

Copyright Image: Sinergon LTD