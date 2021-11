Un Maggiolone con motore Tesla sfida una Porsche 911 GT3 RS: chi vince?

Un Maggiolino modificato con il motore della Tesla Model S da 450 CV sfida in accelerazione Porsche 911 GT3 RS da 520 CV.

Una sfida pazzesca, e per questo ci piace: chi potrebbe avere mai in mente di mettere a confronto una Porsche 911 GT3 RS con un Maggiolino Volkswagen del 1972?

Ovviamente il trucco c’è, e si vede. Sotto al cofano, o sarebbe dire sotto le mentite spoglie del Maggiolino, c’è il motore di una Tesla Model S da 450 CV e 675 Nm di coppia. Il confronto è con i 520 CV del motore 4 litri di Porsche da 470 Nm di coppia. Sul fronte del peso abbiamo da una parte i 1.430 kg della Porsche, contro i 1.050 kg del Maggiolone.

Anche se entrambe le auto montano gomme Michelin, il Maggiolino pare abbia qualche limite di trazione, tanto da fare un bel burnout per scaldare le gomme. Effettivamente da quello che si vede, nella prima gara le gomme fredde limitano l’accelerazione, mentre in quelle successive i risultati cambiano. Qui sotto le gare, delle quali non vi spoileriamo i risultati.

A questo punto però la domanda: non sarebbe stato più bello sentire un bel rumore uscire dagli scarichi del Maggiolone, uno di quelli violenti, da adrenalina pura?

