All’asta la prima Ferrari F40 di Alain Prost

Ci sono tante Ferrari che ci fanno girare la testa, specialmente la Ferrari F40 che è senza dubbio una delle supercar più iconiche, non solo nella storia della Ferrari ma in tutta la storia automobilistica, ed è davvero particolare sapere che la prima F40 posseduta da Alain Prost andrà all’asta nel weekend del 12-14 Maggio.

Prost, tre volte campione del mondo di Formula 1, era al culmine della sua carriera quando gli furono consegnate le chiavi della vettura subito dopo essere entrato a far parte della Scuderia Ferrari come pilota nel 1990. A quanto pare, il modello telaio numero 83249 è ancora in condizioni eccezionali oggi. Prost ha ricevuto la vettura alla fine del 1989, ma non l’ha mai usata, vendendola poco dopo.

Il proprietario successivo dell’auto, Graham de Zille, si è divertito con la sua F40, guidandola in tutto il Regno Unito e persino presentandola in un articolo di una rivista che celebrava i 50 anni di Ferrari. Questa Ferrari F40 è passata di mano diverse volte nel corso degli anni, ma è sempre stata mantenuta con cura e rimane in condizioni eccezionali. È stata persino certificata da Ferrari Classiche, il che significa che conserva tutti i suoi componenti originali, compreso il motore, il cambio e la carrozzeria.

Nonostante abbia più di 30 anni e meno di 4.700 km sul contachilometri, questa F40 è ancora un capolavoro dell’ingegneria automobilistica. Il suo potente motore V8 è ancora impressionante oggi come lo era quando la macchina è stata costruita per la prima volta. Il fatto che sia stata una volta di proprietà di uno dei più grandi piloti nella storia della Formula 1 aggiunge solo alla sua allure.

La vettura di colore Rosso Corsa si trova attualmente in Francia. I serbatoi del carburante sono stati sostituiti durante una revisione principale nel marzo 2019 presso Ferrari Lyon e sono validi fino a settembre 2028. Per quanto riguarda gli pneumatici, attualmente hanno 10 anni, ma il futuro acquirente della macchina riceverà un set di gomme datate 2018.

Ricordiamo che un’altra Ferrari F40 è stata venduta all’asta per 2,15 milioni di dollari all’inizio di quest’anno, quindi non sorprenderà se la F40 di Prost otterrà un’offerta ancora più alta. Sarà all’asta senza riserva dal 10 al 12 maggio 2023, con una previsione di offerta che raggiungerà i 3,3 milioni di dollari.

