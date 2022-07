Questa Porsche 963 è la più costosa di sempre

Porsche ha presentato il proprio modello più costoso di sempre, Porsche 963 che viene venduta a 2,9 milioni di euro. Ovviamente non era questo l’obiettivo del costruttore tedesco, ma tant’è che il prezzo è decisamente superiore al suo precedente modello più costoso, la Porsche RS Spyder LMP2, venduta per 1,5 milioni di dollari nel 2008.

Potenza ibrida da gara

Sulla nuova Porsche 963 il motore V8 da 4,6 litri, basato su quello della vettura sportiva ibrida 918 Spyder, è alimentato da due turbocompressori e supportato da un motore elettrico. Il tutto arriva alle ruote attraverso una trasmissione a 7 rapporti ad azionamento pneumatico. Il gruppo propulsore eroga una potenza di ben 670 cavalli con un peso complessivo della vettura di poco più di 2.200 chili.

Il progetto della vettura ibrida da corsa tiene conto anche dell’ambiente e promette di funzionare con carburanti rinnovabili che consentono una significativa riduzione delle emissioni di CO2. Sarà, nel frattempo per quanto riguarda l’aspetto, Porsche afferma che la nuova vettura da corsa si basa sulle “vittoriose 956 e 962 classiche degli anni ’80” e su altri elementi della storia dell’azienda.

Porsche 963, pronta per l’endurance

La nuova Porsche è destinata a riportare un’azienda che ha vinto 19 volte la 24 ore di Le Mans, 18 volte la Rolex 24 di Daytona e 18 volte la 12 Ore di Sebring, ai vertici del mondo delle gare di endurance nel motorsport.

La 924 farà il suo debutto ufficiale in gara a Daytona nel gennaio del prossimo anno. Se non potete aspettare così tanto, Porsche dice che potrete vedere la 924 in occasione del finale di stagione del FIA WEC in Bahrain a novembre.

Ovviamente con la nuova Porsche non ci andrete a prendere l’aperitivo con gli amici. È destinata ai team di motorsport, in particolare a quelli che intendono partecipare alle gare di durata, per l’appunto.

Prezzi pazzi ma assistenza gratis

La nuova Porsche 963 è già stata venduta ad alcuni fortunati clienti per l’incredibile cifra di 2,9 milioni di euro, quasi il doppio del prezzo di vendita del telaio della Porsche RS Spyder LMP2.

Porsche Penske Motorsport possiede due vetture di serie e le utilizzerà per partecipare a varie gare del calendario endurance. Il JDC-Miller Motorsports del Minnesota è il primo acquirente confermato della 963, a cui dovrebbero seguire altri nomi altisonanti del mondo delle corse.

Nonostante il prezzo della 963 sia il triplo di quello della più recente hypercar Porsche omologata per l’uso stradale, la 918 Spyder, i 2,9 milioni di euro potrebbero non essere sufficienti.

Ricambi e carburante potrebbero costare una piccola fortuna. Ecco allora che Porsche offre un pacchetto di assistenza in loco incluso di ricambi, un camion di tecnici con cinque, sei, sette ingegneri. Il servizio è sempre presente, ed è sempre gratuito.

