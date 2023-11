Casio G-Shock Carbonio 2023: due nuovi orologi per il 40 anniversario del brand

Casio G-Shock Carbonio 2023: svelati i nuovi modelli in occasione del 40° anniversario del celebre brand G-Shock. Il nuovissimo GCW-B5000UN, disponibile in due variazioni di colore, rappresenta un’espansione della rinomata serie 5000, rivisitando l’iconica forma del primo G-Shock e presentando una costruzione in carbonio, garantendo così un equilibrio superbo tra resistenza e leggerezza.

L’inaugurale lancio del primo G-SHOCK DW-5000C nel 1983 segnò l’origine di una categoria completamente nuova: l’orologio indestruttibile. Attraverso un costante impegno per garantire massima resistenza, il marchio negli anni ha progressivamente abbracciato l’impiego del carbonio, un materiale sette volte più resistente dell’acciaio inossidabile e notevolmente leggero. Attualmente, gli orologi G-Shock sono realizzati in resina, metallo o carbonio, e in alcuni casi, si fa uso di una combinazione di questi materiali.

Casio G-Shock Carbonio 2023: caratteristiche

Il nuovissimo GCW-B5000UN adotta l’iconica forma del primo G-Shock, rivisitando la sua indistruttibilità grazie all’utilizzo del carbonio nei vari componenti dell’orologio durante il processo produttivo.

La struttura complessa dell’orologio è il risultato di un utilizzo variegato di diversi tipi di carbonio per la cassa, la lunetta, il bracciale e la fibbia. Il peso ridotto dell’orologio, a soli 65 g, lo rende sorprendentemente più leggero del 61% rispetto al precedente modello in acciaio inossidabile, il GMW-B5000D, che pesava circa 167 g.

Il carbonio forgiato, noto per la sua elevata flessibilità, è impiegato nella creazione della lunetta e del bracciale, mentre il carbonio multistrato, grazie alla sua resistenza alla flessione, è utilizzato per la chiusura del bracciale. Inoltre, la cassa monoscocca e il fondello integrato sono realizzati in resina rinforzata con fibra di carbonio.

Il design di questi orologi combina l’impegno costante di G-Shock nell’innovazione con suggestioni tratte dalla vastità misteriosa dello spazio cosmico, con un motivo ispirato al Big Bang e ai pianeti della galassia.

La serie comprende due modelli: uno presenta una stampa bicolore con tonalità viola e blu, cosparso di granelli opalescenti, mentre l’altro è nero. Entrambi gli orologi hanno anche il logo del 40° anniversario di G-Shock, disegnato dall’artista Eric Haze, inciso sul fondello, che aggiunge un tocco speciale e distintivo.

