Fiat 500 elettrica gratis per 3 anni: come funziona e cosa c’è di vero

Come funziona la promo di Fiat per incentivare il passaggio alle auto elettriche, offrendo la possibilità di guidare la nuova Fiat 500e senza costi per tre anni.

Fiat ha lanciato un’iniziativa per promuovere la mobilità elettrica in Italia. L’offerta, denominata “Social Leasing by FIAT”, permette ai primi mille clienti privati di guidare la nuova Fiat 500e senza alcun costo per tre anni. Questa iniziativa mira a incentivare il passaggio ai veicoli elettrici, riducendo così le emissioni di CO2 e promuovendo una mobilità più sostenibile.

La Fiat 500e, prodotta nello stabilimento di Mirafiori a Torino, è al centro di questa promozione ma soprattutto a diverse prove a lungo chilometraggio che abbiamo effettuato in passato.

Come funziona?

L’offerta è valida per un numero limitato di 1.000 vetture e richiede la rottamazione di un veicolo omologato fino a EURO 2, di proprietà del cliente o di un familiare convivente da almeno dodici mesi. Il prezzo di listino della 500e da 23 kWh è di 29.950 €, ma grazie alla promozione con il leasing di Stellantis Financial Services, il prezzo scende a 16.200 €.

Secondo il DPCM del 20 maggio 2024, sono previsti incentivi statali per l’acquisto di auto elettriche, parametrati alle emissioni di CO2 secondo il ciclo WLTP e al valore ISEE personale. È importante verificare sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità dei fondi e i requisiti necessari per accedere agli incentivi.

L’offerta di leasing finanziario prevede un prezzo di listino di 29.950 €, ridotto a 16.200 € con la promozione. Il leasing ha una durata di 36 mesi senza anticipo, con canoni mensili pari a 0 €. Al termine del contratto, il valore di riscatto è di 13.585 €.

Non ci sono spese di istruttoria o di gestione, con un TAN fisso del 0% e un TAEG dello 0,05%. Solo in caso di restituzione o sostituzione del veicolo, verrà addebitato un costo di 0,06 €/km per il chilometraggio che supera i 30.000 km.

Vediamo ora quali possono essere i pro e i contro della promo di Fiat.

Pro:

Zero Costi per Tre Anni: I primi mille clienti potranno guidare la 500e senza alcun costo per tre anni, un’opportunità unica per chi desidera sperimentare la mobilità elettrica senza impegni finanziari iniziali. Incentivi Statali: Grazie agli incentivi statali previsti dal DPCM del 20 maggio 2024, l’acquisto della 500e è ancora più conveniente, rendendo accessibile una tecnologia all’avanguardia. Sostenibilità: L’iniziativa contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2, promuovendo un ambiente più pulito e sostenibile. Innovazione e Stile: La FIAT 500e è un’auto moderna, tecnologicamente avanzata e dal design iconico, ideale per chi cerca un veicolo elegante e innovativo.

Contro:

Limitazioni Numeriche: L’offerta è valida solo per i primi mille clienti, limitando la possibilità di accesso a chi non rientra tra i primi richiedenti. Rottamazione Richiesta: Per accedere all’offerta, è necessaria la rottamazione di un veicolo omologato fino a EURO 2, il che può rappresentare un ostacolo per chi non possiede un veicolo idoneo. Chilometraggio Limitato: In caso di superamento del chilometraggio massimo di 30.000 km in tre anni, verrà addebitato un costo aggiuntivo di 0,06 €/km.

A chi conviene, a chi no

L’offerta “Social Leasing by FIAT” è un’opportunità interessante per diversi tipi di consumatori, ma potrebbe non essere adatta a tutti.

A chi conviene

Questa iniziativa è particolarmente vantaggiosa per i proprietari di veicoli vecchi. Chi possiede un’auto omologata fino a EURO 2 e ha intenzione di rottamarla può sfruttare questa occasione per passare a un veicolo elettrico moderno e sostenibile senza sostenere costi iniziali.

I clienti interessati alla mobilità elettrica, ma preoccupati dai costi elevati di acquisto di un nuovo veicolo, troveranno nell’offerta “Social Leasing” una soluzione ideale. Potranno guidare una FIAT 500e per tre anni senza spese, sperimentando i vantaggi della mobilità elettrica senza il rischio finanziario associato all’acquisto diretto.

Anche le famiglie con reddito medio-basso possono trarre particolare vantaggio da questa offerta. Grazie agli incentivi statali previsti dal DPCM del 20 maggio 2024, l’acquisto della FIAT 500e diventa ancora più accessibile. Inoltre, l’assenza di canoni mensili riduce ulteriormente il peso economico, rendendo la mobilità sostenibile un’opzione praticabile anche per chi ha un budget limitato.

A chi non conviene

L’offerta potrebbe non essere ideale per chi non possiede un veicolo omologato fino a EURO 2 da rottamare. Il requisito di rottamazione è stringente e limita l’accesso all’iniziativa solo a chi può soddisfare questa condizione specifica.

Chi percorre molti chilometri potrebbe trovare l’offerta meno conveniente. Il limite di 30.000 km in tre anni potrebbe risultare insufficiente per chi utilizza l’auto frequentemente o per lunghe distanze. Superato questo limite, infatti, verrà applicato un costo aggiuntivo di 0,06 €/km, che potrebbe accumularsi rapidamente e diventare oneroso.

Coloro che non rientrano tra i primi mille richiedenti non potranno beneficiare dell’offerta. Il numero limitato di vetture disponibili rende questa promozione esclusiva e accessibile solo a una piccola parte di consumatori.

Infine, chi preferisce acquistare un’auto piuttosto che optare per un leasing potrebbe non trovare l’offerta di proprio interesse. Nonostante l’opportunità di guidare una 500e senza costi per tre anni, il fatto che alla fine del periodo di leasing sia necessario pagare un valore di riscatto potrebbe non essere visto come un vantaggio per chi desidera possedere l’auto fin dall’inizio.

Copyright Image: Sinergon LTD