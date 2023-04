Arrivano i primi pod elettrici autonomi per il trasporto aeroportuale

San Jose ha approvato l’uso di pod elettrici autonomi per trasportare i passeggeri dall’aeroporto internazionale di San Jose Mineta alla stazione Diridon. Questo sistema di trasporto personale rapido (PRT) è stato scelto tra diverse proposte, tra cui autobus elettrici, tram e un tunnel proposto dalla Boring Co di Elon Musk.

I pod di Plenary Americas e Glydways sono veicoli definiti come “verticali” e senza conducente, con quattro piccole ruote azionate elettricamente e posti a sedere per quattro passeggeri. Il sistema funziona su percorsi speciali larghi solo 1,67 m e attivati solo quando richiesti dagli utenti tramite un’app. Secondo Bloomberg, il costo di un viaggio sarà di circa 6 dollari, decisamente più basso rispetto ad un bus tradizionale.

Il sistema di pod elettrici autonomi rappresenta un’innovazione nel settore dei trasporti, offrendo un’alternativa più efficiente e sostenibile rispetto ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico. Inoltre, il sistema PRT è in grado di adattarsi alle esigenze degli utenti, attivandosi solo quando richiesto, evitando così sprechi di energia e risorse.

Il progetto di San Jose non è ancora stato completamente approvato, ma Glydways è ottimista sul suo successo e sta già cercando di ottenere contratti simili in altre città della California. Il sistema di pod elettrici autonomi potrebbe rappresentare il futuro dei trasporti pubblici, offrendo un’alternativa più efficiente e sostenibile rispetto ai tradizionali mezzi di trasporto come i classici bus o taxi.

Qualcuno suggerisce come il sistema di pod elettrici autonomi potrebbe rappresentare un’opportunità per le città di ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, migliorando la qualità della vita dei cittadini. Il sistema PRT potrebbe anche ridurre il traffico stradale, migliorando la mobilità urbana e riducendo i tempi di percorrenza.

Tuttavia, il sistema di pod elettrici autonomi dovrà superare diverse sfide, in primis la sicurezza dei passeggeri e la gestione dei percorsi nel traffico. Inoltre, il sistema dovrà essere in grado di adattarsi alle esigenze degli utenti, offrendo un servizio efficiente e affidabile.

In ottica futura, il sistema di pod elettrici autonomi può rappresentare una vera e propria innovazione nel settore dei trasporti, offrendo un’alternativa più efficiente e sostenibile rispetto ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico. Questi pod hanno infatti il grande vantaggio di poter essere utilizzati direttamente a seconda della domanda. Invece di funzionare secondo un programma di corse predefinito che spesso lascia i bus navetta in giro con quasi nessuno a bordo nel cuore della notte, le navette autonome si attiveranno solo quando saranno chiamate dai viaggiatori tramite un’applicazione per smartphone.



