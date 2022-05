La nuova Range Rover Sport miscela modernità e carattere con prestazioni di primo piano, sia in fuoristrada che su asfalto.

La Nuova Range Rover Sport miscela in modo unico prestazioni su strada e in off road con la tipica raffinatezza delle Range Rover, l’eleganza del design minimalista e una connettività da record. Giunta alla sua terza generazione, la Nuova Range Rover è la più tecnologica, sportiva e spaziosa di sempre.

Nuova Range Rover Sport scala la diga di Karahnjukar: il video spettacolare

La gamma di propulsori comprende l’ibrido plug-in PHEV a sei cilindri Extended Range, un nuovo potente V8, e motori diesel a sei cilindri MHEV Ingenium. Ed è già programmato il debutto, previsto per il 2024, della versione 100% elettrica. Le versioni disponibili: SE, Dyanimic SE, Dynamic HSE e Autobiography, con una First Edition per tutto il primo anno di produzione.

Nuova Range Rover Sport: motori

Una gamma completa di propulsori elettrificati offre le consuete prestazioni Range Rover Sport. La gamma comprende due PHEV Extended Range, tre propulsori sei cilindri Ingenium diesel con tecnologia MHEV, e un nuovissimo V8 Twin Turbo.

Il nuovo P510e PHEV è progettato per soddisfare le esigenze dei conducenti che cercano una guida ad alte prestazioni, un’efficienza impressionante e oltre 100 km di autonomia EV a emissioni zero. Combina perfettamente il motore a benzina Ingenium a sei cilindri da 3,0 litri di Land Rover con un potente motore elettrico da 105 kW e una batteria da 38,2 kWh, con una potenza totale di 510 CV.

Con questo motore la Range Rover Sport è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi e ha un’autonomia in modalità EV che può arrivare fino a 113 km (nella normale guida giornaliera viene stimata in 88 km) sufficiente per completare fino al 75 per cento dei viaggi con la sola propulsione elettrica. Per viaggi più lunghi, il propulsore ibrido plug-in offre 740 km di autonomia combinata fra quella del motore benzina ed elettrico.

È disponibile anche una versione P440e PHEV, che eroga un totale di 440 CV, con gli stessi dati di autonomia ed emissioni di CO2. Anche questo modello è caratterizzato da un’accelerazione record di soli 5,8 secondi per passare da 0 a 100 km/h.

In alternativa, la nuova ammiraglia V8 Twin Turbo con 530 CV rappresenta il carattere Range Rover Sport più esaltante, accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi con Dynamic Launch inserito, e regala emozioni ancora più forti.

La scelta completa di propulsori comprende i sei cilindri diesel D250, D300 e D350 MHEV, sempre a sei cilindri.

Nuova Range Rover Sport: design

Le linee esterne e sofisticate sono inconfondibilmente Range Rover Sport. L’auto sfoggia ora superfici tese, una postura dinamica e un profilo immediatamente riconoscibile, sottolineato da dettagli e proporzioni muscolose. La distribuzione dei volumi punta su sbalzi corti, un frontale molto personale e vetri fortemente inclinati nella parte anteriore e posteriore.

L’esterno è arricchito da finiture raffinate come la griglia frontale e gruppi ottici a Digital Led, che creano la famosa firma delle luci diurne. I fari dal nuovo design, i più sottili mai montati su una Land Rover, si posizionano sopra un paraurti inferiore con una doppia presa d’aria che ingloba un elemento che lo divide orizzontalmente, in tinta di carrozzeria, e regala l’impressione di una maggiore larghezza.

Concetti di design che sono poi ripresi nella parte posteriore, dove campeggia un grande portellone plasmato con un elemento a tutta larghezza composto dal lettering Range Rover. La grafica ininterrotta delle luci posteriori introduce per la prima volta la tecnologia led di superficie in un’auto di serie, regalando di notte una firma luminosa unica, da qualsiasi angolazione si guardi la coda. Una caratteristica linea laterale poi percorre tutta la lunghezza del veicolo, accentuata dai nuovi dettagli della parte inferiore del parafango e dallo spoiler più lungo mai montato su una Range Rover.

Le linee pulite degli esterni sono esaltate da vetri montati a filo e dalle maniglie delle portiere a scomparsa, mentre una finitura nascosta della linea di cintura e un tetto saldato al laser regalano un aspetto unico, molto sofisticato. Tutte scelte tecniche che, non solo migliorano il design, ma contribuiscono a prestazioni aerodinamiche eccellenti.

La nuova versione Dynamic poi estremizza il carattere del SUV ad alte prestazioni con elementi unici di design esterno: cerchi in lega Satin Grey accostati a finiture Satin Burnished Copper per le “lame” delle prese d’aria sul cofano, mentre la griglia anteriore e la scritta Range Rover sono rifinite in Matte Graphite Atlas. Non mancano infine paraurti anteriori e posteriori specifici, più un rivestimento inferiore dell’auto rifinito con il colore della carrozzeria.

Nuova Range Rover Sport: interni

Il design minimalista della nuova Range Rover Sport lo ritroviamo anche nei nuovissimi interni che presentano la classica posizione di guida dominante Range Rover, le ultime tecnologie e i materiali più pregiati, che si combinano per un equilibrio tra eleganza e sportività. L’abitacolo in stile aeronautico, si sposa poi con l’esperienza di guida dinamica, fornendo un’eccellente visibilità e contemporaneamente avvolgendo il conducente con una consolle centrale alta e inclinata, piena di comandi intuitivi e facili da usare.

Le scelte di materiali innovativi e sostenibili includono tessuti tattili e leggeri Ultrafabrics di alta qualità rifiniti con nuove e accattivanti colorazioni Duo Tone, mentre è disponibile anche un’opzione tessile unica che si estende al cruscotto e ai dettagli delle portiere. Le alternative includono lussuose opzioni in pelle goffrata, Windsor o in morbida semi-anilina.

Questi materiali tattili si fondono perfettamente con le nuove finiture interne Moonlight Chrome, mentre elementi tecnici come gli altoparlanti audio integrati, sviluppati con Meridian e nascosti dietro il tessuto delle porte posteriori, contribuiscono a rendere il design degli interni ancora più pulito e moderno.

Nuova Range Rover Sport: tecnologia e connessioni

La potente Electrical Vehicle Architecture di Land Rover supporta un ecosistema di tecnologie connesse senza soluzione di continuità, tra cui Software Over The Air. La tecnologia intelligente fornisce aggiornamenti remoti a 63 moduli elettronici, garantendo che la nuova Range Rover Sport rimanga all’avanguardia nell’innovazione, nella tecnologia moderna e nei servizi per tutta la sua vita.

L’infotainment Pivi Pro è dotato di un touchscreen curvo da 13,1 pollici ad alta risoluzione posizionato al centro della plancia. Controllando tutto, dalla navigazione ai media e alle impostazioni del veicolo, Pivi Pro apprende le abitudini dell’utente e personalizza in modo intelligente l’esperienza a bordo, diventando un assistente personale davvero intuitivo.

Il sistema ha infatti di un’interfaccia facile da usare, con una schermata iniziale che può essere personalizzata per includere le funzioni più utilizzate, mentre la maggior parte delle funzioni è accessibile in soli due tocchi a partire dalla schermata principale. Lo schermo Pivi Pro è completato da un Interactive Driver Display, da 13,7 pollici, con grafica ad alta definizione che rispecchia il sistema principale Pivi con un layout riconfigurabile in modo che il guidatore possa vedere le informazioni che ritiene più importanti.

Amazon Alexa porta poi un nuovo livello di praticità grazie alla possibilità di controllare varie impostazioni e funzionalità con comandi vocali naturali e riduce anche le possibilità di distrazione. Alexa non ha bisogno di smartphone: tutto ciò che i proprietari devono fare è accedere al loro account Amazon e le eSIM integrate del veicolo si occuperanno della connettività. Wireless Apple CarPlay e Wireless Android Auto sono entrambi montati di serie, il che significa che gli smartphone possono essere riposti sul caricabatterie per dispositivi wireless da 15 W dedicato, sotto lo schermo Pivi, senza la necessità di collegamento con i classici cavetti.

Le prestazioni dinamiche della Range Rover Sport sono supportate dai più recenti sistemi avanzati di assistenza alla guida incentrati sulla sicurezza. Tutti i modelli sono dotati di frenata di emergenza, telecamera surround 3D, inclusi sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Wade Sensing, ClearSight Ground View7 e luci di manovra – Cruise Control, Driver Condition Monitor, Lane Keep Assist e Traffic Sign Recognition.

Range Rover Sport monta anche l’Adaptive Off-Road Cruise Control che consente al conducente, su superfici irregolari, di impostare la velocità e il livello di comfort desiderati, fra quattro impostazioni disponibili. È la prima Land Rover a disporre di questo dispositivo, migliorando le prestazioni off-road della gamma, in quanto consente al conducente di concentrarsi esclusivamente sulla guida del veicolo sui terreni impegnativi.

Terrain Response 2 rileva automaticamente la superficie e il terreno per adattare l’auto ad affrontare al meglio la situazione, sollecitando e informando il conducente tramite il touchscreen Pivi Pro. Funziona in armonia con la suite di sistemi di controlli dinamici.



