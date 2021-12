L'elegante Bronze Collection e la potente P300 HST si aggiungono alla recentissima Evoque Autobiography per rendere la gamma ancora più lussuosa e sofisticata.

Range Rover Evoque Bronze Collection Edition, il SUV compatto di lusso è stato arricchito ancora nel 2021 con il lancio della lussuosa Range Rover Bronze Collection e della potente Range Rover Evoque P300 HST.

Range Rover Evoque Bronze Collection Edition: caratteristiche

La nuova Bronze Collection si basa sulla ricca dotazione dell’Evoque S. Esternamente, il nuovo modello si distingue per il tetto a contrasto Corinthian Bronze, le prese d’aria laterali Burnished Copper e gli esclusivi cerchi in lega da 20″ a cinque razze Satin Dark Grey.

È disponibile in tre colori – Carpathian Grey, Santorini Black e Seoul Pearl Silver – varianti che danno risalto al caratteristico tetto sospeso ed al design riduttivo degli esterni Evoque. All’interno, i rivestimenti in legno Natural Grey Ash, gli esclusivi tappetini Bronze Collection con angoli in metallo e i rivestimenti dei sedili in pelle goffrata Ebony, creano un’immediata sensazione di lusso.

La Bronze Collection Special Edition è disponibile con l’intera gamma di motori di prossima generazione Ingenium, benzina e diesel.

Range Rover Evoque P300 HST

L’edizione speciale, motorizzata esclusivamente con il 2.0 Ingenium a benzina da 300 CV, è ispirata al look stealth e prestazionale della Range Rover Sport HST, la nuova edizione si basa sulla Evoque R-Dynamic S e presenta una combinazione esclusiva di aggiornamenti interni ed esterni.

Spinta dal benzina Ingenium da 300 CV la P300 HST, accelera da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. Questo modello 4×4, con la sua trasmissione automatica a nove rapporti e l’avanzato Terrain Response, combina una dinamica maneggevolezza su strada con le capacità all-terrain della Range Rover.

Oltre la P300e PHEV, l’Evoque offre tutta una gamma di motorizzazioni che comprende due efficienti diesel Ingenium next generation a quattro cilindri con tecnologia MHEV. Con uno starter a cinghia ed un pacco batterie, i veicoli MHEV recuperano l’energia normalmente persa in decelerazione, rinviandola alla batteria da 48 Volt del veicolo a tutto vantaggio delle prestazioni e dei consumi.

Con la potenza, rispettivamente di 163 CV e 204 CV, questi motori sono più potenti dei precedenti, con migliori dati di emissioni di CO2 e consumi.

L’Ingenium 3 cilindri a benzina da 1.5 litri che equipaggia l’Evoque – il P160 – è disponibile con una trasmissione automatica a otto rapporti ed offre un accesso efficiente e raffinato al mondo Evoque. Il P160 – lo stesso motore della versione Plug-in P300e – eroga 160 CV (118 kW) con 260 Nm di coppia, offre performance ed economia, grazie anche alla leggerezza della struttura e alla trazione anteriore.

Sono a disposizione anche un’ampia scelta di motori a benzina con il P200, il P250 ed il P300, tutti con tecnologia MHEV.

La nuova Range Rover Evoque è disponibile per ordinazioni, con prezzi a partire da: 41.155€.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.