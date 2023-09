Rapina shock per rubare l’Aston Martin in garage: il video

Il video delle telecamere di sorveglianza mostra chiaramente due ladri con il volto coperto che hanno brutalmente aggredito un uomo e lo hanno trascinato via dalla sua Aston Martin, per poi fuggire velocemente. Questo violento assalto è avvenuto nel garage della vittima a Westport, nel Connecticut, subito dopo il suo ritorno a casa.

La vittima ha riferito alla polizia che, al suo ritorno a casa e durante l’ingresso nel garage, due uomini sono entrati a volto coperto. I due lo hanno aggredito mentre si trovava ancora all’interno del veicolo e successivamente hanno rubato la sua Aston Martin blu, dopo averlo forzatamente allontanato.

La polizia, che ha deciso di pubblicare il video sulla pagina facebook ufficiale, ritiene che i due siano arrivati a bordo di una BMW blu scuro, poiché questo veicolo è stato visto fuggire con l’auto rubata. Si è successivamente appreso che la BMW blu scuro coinvolta è stata segnalata come rubata anche a Norwalk. La vittima ha riportato lievi ferite a seguito dell’aggressione, ma ha declinato l’assistenza medica. Sono stati inviati messaggi di allerta alle città vicine e alla Polizia Statale del Connecticut.

Nel momento in cui scriviamo, l’Aston Martin non è stata ancora recuperata e non sono stati effettuati arresti.

