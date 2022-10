Renault Captur E-Tech PHEV a 27.927 € con gli incentivi

Renault Captur E-Tech PHEV è la proposta ibrida plug-in più compatta della gamma del marchio francese che, grazie agli incentivi fino a 6.000 € con rottamazione, è oggi disponibile a un prezzo di 27.927 €.

È la sorella “SUV” della Clio, e unisce dimensioni cittadine a un buono spazio a bordo.

Il motore della Renault Captur E-Tech PHEV

Renault Captur E-Tech PHEV 160 condivide con la più grande Megane E-Tech PHEV il comparto tecnico, che unisce un motore endotermico a uno elettrico per un totale di 160 CV, e cambio automatico.

Il comparto si compone anche di una batteria da 9,8 kWh per 65 km di autonomia in modalità full electric. La vettura è quindi l’ideale per entrare nelle metropoli italiane sempre più stringenti in fatto di auto, risparmiando sul carburante e anche sull’elettricità viste le dimensioni contenute dell’accumulatore che non incidono troppo sulla ricarica a casa, e permettono “pieni elettrici” alle colonnine pubbliche sempre a meno di 10 €.

La dotazione

La Renault Captur E-Tech PHEV offre una dotazione molto ricca, che tra le altre cose include:

⋅ climatizzatore automatico

⋅ bracciolo anteriore con vano portaoggetti

⋅ alzacristalli anteriori e posteriori elettrici e impulsionali

⋅ easy access system 2

⋅ sedili posteriori ripiegabili 1/3 – 2/3

⋅ illuminazione interna a LED anteriore e posteriore senza luci alette parasole

⋅ doppio fondo bagagliaio

⋅ multisense

⋅ sensori di parcheggio anteriori e posteriori

⋅ parking camera

⋅ retrovosori elettrici e riscaldati con sensore di temperatura ripiegabili automaticamente

⋅ sedile passeggero regolabile in altezza

⋅ retrovisore interno fotocromatico

⋅ badge E-TECH

⋅ tinta Be Style

⋅ cerchi in lega diamantati da 18” Grey PASADENA

⋅ design cerchi in lega da 18” Diamantati Grey PASADENA

⋅ volante in pelle TEP

⋅ privacy glass

⋅ sellerie con inserti in pelle TEP Black and Light Grey

⋅ driver display 10”

⋅ easy link con schermo da 9,3” e navigazione sul driver display

⋅ active emergency brake (frenata di emergenza attiva con riconoscimento pedoni e ciclisti)

⋅ distance warning (avviso distanza di sicurezza)

⋅ abs

⋅ assistenza alla frenata d’emergenza

⋅ airbag frontale conducente e passeggero

⋅ lane departure warning (avviso superamento linea) con Lane Keep Assist

⋅ accensione automatica fari e sensori pioggia

⋅ over speed prevention (allerta superamento velocita’)

⋅ airbag laterali a tendina anteriori e posteriori

⋅ 3 poggiatesta posteriori

⋅ freno di stazionamento elettrico con funzione Auto-Hold

⋅ ruotino di scorta

⋅ cruise control

⋅ attacco Isofix

⋅ pneumatici standard

⋅ fari posteriori FULL LED 3D con firma luminosa dinamica C-SHAPE

