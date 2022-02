Il macchinario Road Zipper che sposta i new jersey è fantastico

Si chiama Road Zipper il macchinario per lavori autostradali che sposta le barriere new jersey alla velocità di 40 km/h senza chiudere l'autostrada.

Non è una novità assoluta, ma vedere questo macchinario che in poco tempo sposta blocchi di cemento new jersey in così poco tempo è sempr uno spettacolo. La meraviglia meccanica che vedete qui sotto si chiama Road Zipper. Lindsay Infrastructure ha sviluppato l’incredibile veicolo da costruzione nel 1984 come un modo più veloce per installare e regolare le barriere stradali.

Questo sistema di trasporto solleva, piuttosto che trascinare, le pesanti barriere “T-top” e le sposta delicatamente in posizione. Le barriere vengono poi appuntate insieme per creare un muro. Road Zipper ha una velocità massima di funzionamento di quasi 40 km/h ed è progettato per lavorare su strade attive in modo che i lavori possano essere fatti senza chiusure o causare traffico.

—–

